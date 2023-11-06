Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Месси рассказал о возможности завершить карьеру

6 ноября 2023, 09:29

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о том, как долго еще будет играть в футбол.

«Я всегда говорил, что не думаю о будущем, что иду вперед день за днем. Физически я чувствую себя хорошо. Не знаю, как долго еще буду играть. Я хочу продолжать до тех пор, пока не почувствую, что больше не могу. До тех пор, пока не почувствую, что физическое состояние не позволяет мне играть так, как мне хотелось бы. Время покажет», – сказал Месси.

  • В прошлый понедельник 36‑летний аргентинец в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча».
  • Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в 2022 году.

Еще по теме:
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду 4
Источник: Marca
США. МЛС Интер Майами Аргентина Месси Лионель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
23:41
Флик прокомментировал крупную победу «Барселоны» в 1-м туре Лиги чемпионов
23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
23:15
1
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
22:59
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
22:49
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
22:38
1
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
22:12
1
Сафонов рассказал, как выиграл конкуренцию у Шевалье
21:57
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
21:48
3
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
21:39
1
Все новости
Все новости
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
Вчера, 18:18
Месси и Роналду окажутся в одной команде
Вчера, 09:47
1
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
4 сентября
2
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
Только один игрок забил со штрафных больше, чем Месси
30 августа
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
28 августа
4
МЛС. Клуб Миранчука одержал третью победу подряд и ушел с последнего места в конференции
24 августа
ВидеоМесси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
Глушаков ответил на предложение обменять футболку Месси на квартиру в центре Москвы
23 августа
8
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+