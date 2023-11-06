Месси рассказал о возможности завершить карьеру

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о том, как долго еще будет играть в футбол.
«Я всегда говорил, что не думаю о будущем, что иду вперед день за днем. Физически я чувствую себя хорошо. Не знаю, как долго еще буду играть. Я хочу продолжать до тех пор, пока не почувствую, что больше не могу. До тех пор, пока не почувствую, что физическое состояние не позволяет мне играть так, как мне хотелось бы. Время покажет», – сказал Месси.
- В прошлый понедельник 36‑летний аргентинец в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча».
- Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в 2022 году.
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