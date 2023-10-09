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    • Широков прокомментировал возможное увольнение Абаскаля из «Спартака»

    Широков прокомментировал возможное увольнение Абаскаля из «Спартака»

    Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Абаскаля увольняют, мне кажется, уже год, а он все держится. Нельзя же по нескольким матчам делать какие-то далеко идущие выводы. Вроде все неплохо было.

    Бывают спады у всех команд, все будет зависеть от того, как они это преодолеют», – сказал Широков.

    • В воскресенье «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2).
    • Перед этим команда Абаскаля проиграла два матча подряд с общим счетом 0:7.
    • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20242

      NewLife 1 час назад

      "Нельзя же по нескольким матчам делать какие-то далеко идущие выводы. Вроде все неплохо было."
      Широков, если у тебя, не дай бог, будет аппендицит, сможешь применить такой подход к себе - не делать далеко идущие выводы по нескольким дням , спокойно дать аппендициту превратиться в перитонит, ведь вроде все неплохо было.

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