Широков прокомментировал возможное увольнение Абаскаля из «Спартака»

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Абаскаля увольняют, мне кажется, уже год, а он все держится. Нельзя же по нескольким матчам делать какие-то далеко идущие выводы. Вроде все неплохо было.
Бывают спады у всех команд, все будет зависеть от того, как они это преодолеют», – сказал Широков.
- В воскресенье «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2).
- Перед этим команда Абаскаля проиграла два матча подряд с общим счетом 0:7.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»