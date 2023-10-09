Широков прокомментировал возможное увольнение Абаскаля из «Спартака»

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаля увольняют, мне кажется, уже год, а он все держится. Нельзя же по нескольким матчам делать какие-то далеко идущие выводы. Вроде все неплохо было.

Бывают спады у всех команд, все будет зависеть от того, как они это преодолеют», – сказал Широков.