Определились все участники группового этапа Лиги Европы. Состав корзин перед жеребьевкой выглядит так.

Корзина 1: «Ливерпуль», «Вест Хэм» (оба – Англия), «Вильярреал» (Испания), «Рома», «Аталанта» (оба – Италия), «Байер» (Германия), «Аякс» (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия);

Корзина 2: «Бетис» (Испания), «Марсель», «Ренн» (оба – Франция), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция), ЛАСК (Австрия), «Славия» (Чехия), «Карабах» (Азербайджан);

Корзина 3: «Брайтон» (Англия), «Фрайбург» (Германия), «Спарта» (Чехия), «Мольде» (Норвегия), «Юнион СЖ» (Бельгия), «Маккаби Хайфа» (Израиль), «Штурм» (Австрия), «Шериф» (Молдавия);

Корзина 4: «Тулуза» (Франция), «Панатинаикос», АЕК (оба – Греция), «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия), «Серветт» (Швейцария), «Ракув» (Польша), «Арис» (Кипр), «Хэкен» (Швеция).