Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Все участники группового этапа Лиги Европы: составы корзин

    Определились все участники группового этапа Лиги Европы. Состав корзин перед жеребьевкой выглядит так.

    Корзина 1: «Ливерпуль», «Вест Хэм» (оба – Англия), «Вильярреал» (Испания), «Рома», «Аталанта» (оба – Италия), «Байер» (Германия), «Аякс» (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия);

    Корзина 2: «Бетис» (Испания), «Марсель», «Ренн» (оба – Франция), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция), ЛАСК (Австрия), «Славия» (Чехия), «Карабах» (Азербайджан);

    Корзина 3: «Брайтон» (Англия), «Фрайбург» (Германия), «Спарта» (Чехия), «Мольде» (Норвегия), «Юнион СЖ» (Бельгия), «Маккаби Хайфа» (Израиль), «Штурм» (Австрия), «Шериф» (Молдавия);

    Корзина 4: «Тулуза» (Франция), «Панатинаикос», АЕК (оба – Греция), «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия), «Серветт» (Швейцария), «Ракув» (Польша), «Арис» (Кипр), «Хэкен» (Швеция).

    • Клубы из одной страны не могут попасть в одну группу.
    • Жеребьевка состоится сегодня, 1 сентября (14:00 мск). 1-й тур будет сыгран 21 сентября.
    • Действующий победитель турнира – «Севилья».

    Новости по теме
    Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы-2023/24 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2023 00:20
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2623

      Челнинец 1 сентября, 10:21

      1 корзину ЛЕ поменять на 4 корзину ЛЧ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16126

      Алексей З > Челнинец 1 сентября, 10:44

      Вот поэтому и не приняли проект супер-лиги.
      Как зарабатывать мелким ( не очень богатым ) клубам ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +202

      Ronko 1 сентября, 08:49

      Картавому удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +947

      kliker 1 сентября, 07:26

      В первую группу самых сильных набрали.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 