В Нидерландах оценили перспективы Захаряна перейти в ПСВ

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал новость об интересе ПСВ к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.
«Да, такая информация в местных СМИ есть. Пишут, что ПСВ его рассматривает, но предложение еще не сделал. У других кандидатов на эту позицию шансов перейти в клуб больше, чем у Захаряна. Главный из них – полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе.
Почему больше шансов? В принципе сейчас сложно устроить трансфер из РПЛ в Европу в финансовом плане, плюс политическая ситуация все усложняет», – сказал Каптейнс.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В новом сезоне Арсен забил 1 гол и сделал 1 ассист в 3 матчах.
- Ранее его пытались купить «Страсбур», «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».
Источник: «Спорт-Экспресс»