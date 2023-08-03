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    В Нидерландах оценили перспективы Захаряна перейти в ПСВ

    Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал новость об интересе ПСВ к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

    «Да, такая информация в местных СМИ есть. Пишут, что ПСВ его рассматривает, но предложение еще не сделал. У других кандидатов на эту позицию шансов перейти в клуб больше, чем у Захаряна. Главный из них – полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе.

    Почему больше шансов? В принципе сейчас сложно устроить трансфер из РПЛ в Европу в финансовом плане, плюс политическая ситуация все усложняет», – сказал Каптейнс.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2023 18:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3661

      FRZZ 3 августа, 21:30

      Как надоел уже этот ******** и его агенты , тошно от их вранья.

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      Рейтинг: +13028

      Вомбат 3 августа, 21:11

      А вот это уже не фейк. В De Telegraf так написано. Но верить можно только до слова Каптейнс. Потом опять начинается вранье. Ни Страсбур, ни Аякс, ни Галатасарай не пытались купить Захаряна. Они просто проявляли к нему интерес, который пропал после того, как агент объяснил, что дешевле 12 млн евро Динамо его точно не продаст.

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      Рейтинг: +781

      eugen-han 3 августа, 21:07

      Это уже становится смешно!
      В Нидерландах не топовый чемпионат- это во-первых, а во-вторых такие деньги там не смогут заплатить.

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      Рейтинг: +13028

      Вомбат > eugen-han 3 августа, 21:15

      Смогут, но не захотят. По Шарлю де Кетеларе ПСВ сделал предложение аж 20 млн. Милан ответил, что дешевле 25 не продаст. За Захаряна ПСВ наверное заплатил бы те же 8 млн, что предложил Фейеноорд.

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      Рейтинг: +724

      Baggio1986 3 августа, 20:36

      Как всегда сделали звезду из ничего...

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