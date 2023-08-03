В Нидерландах оценили перспективы Захаряна перейти в ПСВ

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал новость об интересе ПСВ к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Да, такая информация в местных СМИ есть. Пишут, что ПСВ его рассматривает, но предложение еще не сделал. У других кандидатов на эту позицию шансов перейти в клуб больше, чем у Захаряна. Главный из них – полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе.

Почему больше шансов? В принципе сейчас сложно устроить трансфер из РПЛ в Европу в финансовом плане, плюс политическая ситуация все усложняет», – сказал Каптейнс.