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    • Новый европейский клуб вступил в борьбу за Захаряна: предлагают 12 миллионов

    Новый европейский клуб вступил в борьбу за Захаряна: предлагают 12 миллионов

    ПСВ хочет купить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, сообщает AD.

    Нидерландский клуб готов заплатить за россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы. В Захаряне видят замену для Хави Симонса, которого летом выкупил «ПСЖ».

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    Источник: AD

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    03.08.2023 17:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9

      Karaeff 3 августа, 19:26

      Захарян вступил в борьбу за новый европейский клуб...достали, нормального(вроде) пацана в товар превратили.

      0
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      Рейтинг: +1125

      k611 3 августа, 19:13

      ПСВ про это знает?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +378

      BRAZILES 3 августа, 19:12

      некуда он неуйдет ---слишком завышена цена на него

      0
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      Рейтинг: +262

      Александр.Т. 3 августа, 17:47

      Больше 8лямов он не стоит ))

      0
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      Рейтинг: +21214

      Cleaner 3 августа, 17:43

      Летят УТКИ. Одна краше другой!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +13028

      Вомбат 3 августа, 17:26

      Фейк от Бомбардира. Посмотрел я заметку в AD и вместо "Нидерландский клуб готов заплатить за россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы" нашел следующий текст "За Арсена Захаряна его клуб Динамо хочет получить как минимум его рыночную цену 12 млн евро. Готов ли платить ПСВ такие деньги за сырого игрока?" Все!

      1
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      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Вомбат 3 августа, 17:59

      Неее.. Бомбардир просто перепечатывает информацию от других.
      Хотя конечно---фейки так и распространяются. Достаточно одного фейкового источника---потом его тиражируют по всему миру десятки, сотни других СМИ.
      Ну и в политике так.Фейк о " распятом мальчике" так и пошел.

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