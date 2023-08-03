Новый европейский клуб вступил в борьбу за Захаряна: предлагают 12 миллионов

ПСВ хочет купить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, сообщает AD.

Нидерландский клуб готов заплатить за россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы. В Захаряне видят замену для Хави Симонса, которого летом выкупил «ПСЖ».