Новый европейский клуб вступил в борьбу за Захаряна: предлагают 12 миллионов

Захарян вступил в борьбу за новый европейский клуб...достали, нормального(вроде) пацана в товар превратили.
ПСВ хочет купить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, сообщает AD.
Нидерландский клуб готов заплатить за россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы. В Захаряне видят замену для Хави Симонса, которого летом выкупил «ПСЖ».
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В новом сезоне Арсен забил 1 гол и сделал 1 ассист в 3 матчах.
- Ранее его пытались купить «Страсбур», «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».