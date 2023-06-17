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    • Семин прокомментировал назначение Кержакова в сербский «Спартак»

    Семин прокомментировал назначение Кержакова в сербский «Спартак»

    Юрий Семин отреагировал на новость, что Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы.

    «Тренер должен работать. Александр в этом плане молодец. Желаю ему удачи. У него есть много качеств, чтобы достичь результата.

    Кержаков – тренер хорошего уровня. Он принимает правильные решения. Если есть работа, значит, надо идти работать», – сказал Сeмин.

    • Кержаков заключил со «Спартаком» контракт по схеме «1+1».
    • Ранее он работал в юношеской сборной России, «Томи», «Нижнем Новгороде» и кипрской «Кармиотиссе».

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    Источник: «Чемпионат»

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