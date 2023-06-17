Семин прокомментировал назначение Кержакова в сербский «Спартак»

Юрий Семин отреагировал на новость, что Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы.
«Тренер должен работать. Александр в этом плане молодец. Желаю ему удачи. У него есть много качеств, чтобы достичь результата.
Кержаков – тренер хорошего уровня. Он принимает правильные решения. Если есть работа, значит, надо идти работать», – сказал Сeмин.
- Кержаков заключил со «Спартаком» контракт по схеме «1+1».
- Ранее он работал в юношеской сборной России, «Томи», «Нижнем Новгороде» и кипрской «Кармиотиссе».
Источник: «Чемпионат»