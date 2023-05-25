Агент Вендела не стал опровергать новость об интересе «Ромы» к игроку «Зенита»

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал новость о возможном переходе бразильца в «Рому».
«Вендел очень счастлив в «Зените». Всякий раз, когда открывается рынок, появляются новости о лучших игроках. И Вендел не будет исключением, но давайте будем осторожны и подождем.
Вендел ничего не знает, и мы тоже!» – сказал Рибейро.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: «Спорт-Экспресс»