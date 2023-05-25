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    • Агент Вендела не стал опровергать новость об интересе «Ромы» к игроку «Зенита»

    Агент Вендела не стал опровергать новость об интересе «Ромы» к игроку «Зенита»

    Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал новость о возможном переходе бразильца в «Рому».

    «Вендел очень счастлив в «Зените». Всякий раз, когда открывается рынок, появляются новости о лучших игроках. И Вендел не будет исключением, но давайте будем осторожны и подождем.

    Вендел ничего не знает, и мы тоже!» – сказал Рибейро.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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