Семак заявил о снижениии зависимости игры «Зенита» от Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что игра команды стала не так зависима от полузащитника Вендела.

«Не я выделяю, он [Вендел] выделяется своей игрой и той пользой, которую приносит команде. Сейчас уже в меньшей степени. С приходом Джон Джона и прогрессом Педро мы стали менее зависимы от Вендела. Есть варианты, при которых его можно заменить в центральной зоне», – сказал Семак.