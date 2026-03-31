  • Семак заявил о снижениии зависимости игры «Зенита» от Вендела

Семак заявил о снижениии зависимости игры «Зенита» от Вендела

31 марта, 14:14
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что игра команды стала не так зависима от полузащитника Вендела.

«Не я выделяю, он [Вендел] выделяется своей игрой и той пользой, которую приносит команде. Сейчас уже в меньшей степени. С приходом Джон Джона и прогрессом Педро мы стали менее зависимы от Вендела. Есть варианты, при которых его можно заменить в центральной зоне», – сказал Семак.

  • Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года.
  • 28-летний бразилец провел 21 матч за петербуржцев, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Семак Сергей
Комментарии (9)
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774956131
РФСПРФ ГРФ просто зависимость у Семака от одного чемоданного переходит на зависимость от очередного джона джона или джон джона ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Бумбраш
1774956974
Венделоманы трансформируются в педроманов
Skull_Boy
1774957285
Зато зависимость от суде возросла на 10000%
Semenycch
1774957616
Это верно!
САДЫЧОК
1774957779
Смешной физрук! А, от кого если не Вендела?! Не было бы Вендела и Барриоса-Зенит с таким недотренером был бы Динамо.
appolonchew
1774958100
rash1959
1774964530
Глядя на вендела и другие уже кладут на игру. Зависимомть проходит, настаёт реальность.
FWSPM
1774968957
меньше зависит потому что он бросил играть... так номер отбывает не более того. а ты великий тренер до сих пор ему замену найти не смог. потому и поплатился проигранной гонкой в прошлом сезоне
