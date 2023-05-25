Вендел хочет уйти из «Зенита» – им интересуется топ-клуб Серии А

Не злорадствую , просто вопрос к адекватным б..жам ( может и есть такие ) ?
Вам не кажется , что он давно Х забил на игру ? Все эти травмы непонятные , последние матчи проводит максимум по 60 минут, как бы показывая , надоело здесь ?
Может это только мне показалось ?
В Италии сообщили о возможном уходе Вендела из «Зенита» летом 2023 года.
25-летний футболист хочет сменить команду из-за изоляции российского футбола.
За ситуацией с будущим бразильца внимательно следит «Рома».
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.