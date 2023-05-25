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    • Вендел хочет уйти из «Зенита» – им интересуется топ-клуб Серии А

    Вендел хочет уйти из «Зенита» – им интересуется топ-клуб Серии А

    В Италии сообщили о возможном уходе Вендела из «Зенита» летом 2023 года.

    25-летний футболист хочет сменить команду из-за изоляции российского футбола.

    За ситуацией с будущим бразильца внимательно следит «Рома».

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14816

      Алексей З 6 минут назад

      Не злорадствую , просто вопрос к адекватным б..жам ( может и есть такие ) ?
      Вам не кажется , что он давно Х забил на игру ? Все эти травмы непонятные , последние матчи проводит максимум по 60 минут, как бы показывая , надоело здесь ?
      Может это только мне показалось ?

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      Рейтинг: +10

      yuthgfutyiyufgiuo 1 час назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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      Рейтинг: +22492

      Persona_non_Grata 1 час назад

      А что ему удалось свой паспорт выкрасть ??? )))

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      Рейтинг: +5178

      Питерский князь 1 час назад

      Вводят своих болельщиков в заблуждение.
      А если нет, пусть оотовят 40 лямов.

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      Рейтинг: +18868

      ilichkadr 1 час назад

      Вендел и не слыхивал про Calciomercato, но главное что "из-за изоляции российского футбола"

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