«Интер» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов оказался сильнее «Милана». Забили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

«Милан» прервал серию из девяти матчей без поражений. У «Интера» одно поражение в 11 последних встречах.

«Интер» одержал четыре сухих победы в последних пяти очных встречах с «Миланом».

«Милан» впервые проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов. До этого команды встречались в главном еврокубке четыре раза.

Ответная встреча – 16 мая.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

Милан (Италия) – Интер (Италия) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Джеко, 8; 0:2 – Мхитарян, 11.

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