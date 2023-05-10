не плохой матч по накалу
интер радовал футболом минут 30+
второй тайм много борьбы, но футбола уже не так много было
по сути счет предсказуем, просто интер быстро забил свои голы, а то казалось что тут может быть 0-4 каких.
«Интер» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов оказался сильнее «Милана». Забили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.
«Милан» прервал серию из девяти матчей без поражений. У «Интера» одно поражение в 11 последних встречах.
«Интер» одержал четыре сухих победы в последних пяти очных встречах с «Миланом».
«Милан» впервые проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов. До этого команды встречались в главном еврокубке четыре раза.
Ответная встреча – 16 мая.
Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч
Милан (Италия) – Интер (Италия) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Джеко, 8; 0:2 – Мхитарян, 11.