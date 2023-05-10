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    Лига чемпионов. «Интер» обыграл «Милан» в полуфинале (2:0)

    «Интер» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов оказался сильнее «Милана». Забили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

    «Милан» прервал серию из девяти матчей без поражений. У «Интера» одно поражение в 11 последних встречах.

    «Интер» одержал четыре сухих победы в последних пяти очных встречах с «Миланом».

    «Милан» впервые проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов. До этого команды встречались в главном еврокубке четыре раза.

    Ответная встреча – 16 мая.

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

    Милан (Италия) – Интер (Италия) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Джеко, 8; 0:2 – Мхитарян, 11.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.05.2023 23:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12500

      DeStar 6 часов назад

      не плохой матч по накалу
      интер радовал футболом минут 30+
      второй тайм много борьбы, но футбола уже не так много было
      по сути счет предсказуем, просто интер быстро забил свои голы, а то казалось что тут может быть 0-4 каких.

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      Рейтинг: +1282

      Таврида 6 часов назад

      Даа, теперь Милану придется на выезде отыгрываться)

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