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Лига чемпионов. «Интер» обыграл «Милан» в полуфинале (2:0)

10 мая 2023, 23:56
4

«Интер» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов оказался сильнее «Милана». Забили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

«Милан» прервал серию из девяти матчей без поражений. У «Интера» одно поражение в 11 последних встречах.

«Интер» одержал четыре сухих победы в последних пяти очных встречах с «Миланом».

«Милан» впервые проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов. До этого команды встречались в главном еврокубке четыре раза.

Ответная встреча – 16 мая.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

Милан (Италия) – Интер (Италия) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Джеко, 8; 0:2 – Мхитарян, 11.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Италия. Серия А Интер Милан
Комментарии (4)
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Таврида
1683752607
Даа, теперь Милану придется на выезде отыгрываться)
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DeStar
1683752695
не плохой матч по накалу интер радовал футболом минут 30+ второй тайм много борьбы, но футбола уже не так много было по сути счет предсказуем, просто интер быстро забил свои голы, а то казалось что тут может быть 0-4 каких.
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zigbert
1683783646
Милан оказался не готов к быстрым атакам Интера. И все произошло за какие то считанные минуты.
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САДЫЧОК
1683785152
Милан Никакущий !
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