Месси дал устное согласие на переход в саудовский клуб, но контракт еще не подписан

Стали известны подробности договоренностей между Лионелем Месси и Саудовской Аравией.
По информации L’Equipe, 35-летний футболист дал устное согласие на переход по окончании сезона-2022/23.
При этом какие-либо документы стороны не подписывали, то есть аргентинец еще может передумать.
В частности, форвард до сих пор не отказался от идеи вернуться в «Барселону».
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
- Ожидается, что он перейдет в «Аль-Хиляль».
- Сообщалось, что в Саудовской Аравии нападающий сможет заработать 600 миллионов долларов.
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Источник: L’Equipe