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    • Месси дал устное согласие на переход в саудовский клуб, но контракт еще не подписан

    Месси дал устное согласие на переход в саудовский клуб, но контракт еще не подписан

    Стали известны подробности договоренностей между Лионелем Месси и Саудовской Аравией.

    По информации L’Equipe, 35-летний футболист дал устное согласие на переход по окончании сезона-2022/23.

    При этом какие-либо документы стороны не подписывали, то есть аргентинец еще может передумать.

    В частности, форвард до сих пор не отказался от идеи вернуться в «Барселону».

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    Источник: L’Equipe

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