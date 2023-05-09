Месси дал устное согласие на переход в саудовский клуб, но контракт еще не подписан

Стали известны подробности договоренностей между Лионелем Месси и Саудовской Аравией.

По информации L’Equipe, 35-летний футболист дал устное согласие на переход по окончании сезона-2022/23.

При этом какие-либо документы стороны не подписывали, то есть аргентинец еще может передумать.

В частности, форвард до сих пор не отказался от идеи вернуться в «Барселону».

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.

Ожидается, что он перейдет в «Аль-Хиляль».

Сообщалось, что в Саудовской Аравии нападающий сможет заработать 600 миллионов долларов.

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