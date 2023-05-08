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    • Месси и Бускетс перейдут в «Аль-Хиляль»: игрок «Барсы» может перейти вместе с ними

    Месси и Бускетс перейдут в «Аль-Хиляль»: игрок «Барсы» может перейти вместе с ними

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продолжит карьеру в «Аль-Хиляле», сообщает El Chiringuito.

    Вместе с ним в саудовский клуб прейдет полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс.

    В «Аль-Хиляль» также может перейти Жорди Альба, но только если согласится на расторжение контракта с «Барселоной».

    • Контракт форварда с «ПСЖ» истекает летом.
    • Сообщалось, что он хочет вернуться в «Барселону».
    • Сейчас Месси отстранен от работы с основным составом из-за несогласованной поездки в Саудовскую Аравию.

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    Источник: El Chiringuito

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    08.05.2023 14:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6080

      GoldPlayFIFARus9 20 часов назад

      Что за идиотское название заголовка? "Месси и Бускетс перейдут в «Аль-Хиляль»: игрок «Барсы» может перейти вместе с ними".

      Бускетс не игрок Барсы? Вы со своим гоBHo байтом уже реально притомили, пишите нормальные заголовки

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