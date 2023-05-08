Месси и Бускетс перейдут в «Аль-Хиляль»: игрок «Барсы» может перейти вместе с ними

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продолжит карьеру в «Аль-Хиляле», сообщает El Chiringuito.

Вместе с ним в саудовский клуб прейдет полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс.

В «Аль-Хиляль» также может перейти Жорди Альба, но только если согласится на расторжение контракта с «Барселоной».

Контракт форварда с «ПСЖ» истекает летом.

Сообщалось, что он хочет вернуться в «Барселону».

Сейчас Месси отстранен от работы с основным составом из-за несогласованной поездки в Саудовскую Аравию.

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