Месси получил 600-миллионное предложение из Саудовской Аравии

Стало известно, сколько Лионель Месси сможет заработать в «Аль-Хиляле».

Агент ФИФА Марко Кирдемир рассказал, что аргентинцу предложили 600 миллионов долларов.

Если семья 35-летнего футболиста согласится переехать в Саудовскую Аравию, переход с большой долей вероятности состоится.

Контракт форварда с «ПСЖ» истекает летом.

Сообщалось, что он хочет вернуться в «Барселону».

Сейчас Месси отстранен от работы с основным составом из-за несогласованной поездки в Саудовскую Аравию.

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