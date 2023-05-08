Месси получил 600-миллионное предложение из Саудовской Аравии

Стало известно, сколько Лионель Месси сможет заработать в «Аль-Хиляле».
Агент ФИФА Марко Кирдемир рассказал, что аргентинцу предложили 600 миллионов долларов.
Если семья 35-летнего футболиста согласится переехать в Саудовскую Аравию, переход с большой долей вероятности состоится.
- Контракт форварда с «ПСЖ» истекает летом.
- Сообщалось, что он хочет вернуться в «Барселону».
- Сейчас Месси отстранен от работы с основным составом из-за несогласованной поездки в Саудовскую Аравию.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением
Предскажите исходы топ-матчей и поборитесь за 100 000 рублей!
Источник: Marca