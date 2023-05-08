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    • Месси получил 600-миллионное предложение из Саудовской Аравии

    Месси получил 600-миллионное предложение из Саудовской Аравии

    Стало известно, сколько Лионель Месси сможет заработать в «Аль-Хиляле».

    Агент ФИФА Марко Кирдемир рассказал, что аргентинцу предложили 600 миллионов долларов.

    Если семья 35-летнего футболиста согласится переехать в Саудовскую Аравию, переход с большой долей вероятности состоится.

    • Контракт форварда с «ПСЖ» истекает летом.
    • Сообщалось, что он хочет вернуться в «Барселону».
    • Сейчас Месси отстранен от работы с основным составом из-за несогласованной поездки в Саудовскую Аравию.

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    Источник: Marca

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    08.05.2023 11:47
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