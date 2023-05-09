Переход Месси в саудовский клуб согласован (AFP)

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси решил продолжить карьеру за пределами Европы.

Со следующего сезона 35-летний футболист будет играть в Саудовской Аравии.

По информации Agence France-Presse, переход аргентинца уже согласован, а его зарплата будет «огромной».

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.

Ожидается, что он перейдет в «Аль-Хиляль».

Сообщалось, что в Саудовской Аравии нападающий сможет заработать 600 миллионов долларов.

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