Переход Месси в саудовский клуб согласован (AFP)

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси решил продолжить карьеру за пределами Европы.
Со следующего сезона 35-летний футболист будет играть в Саудовской Аравии.
По информации Agence France-Presse, переход аргентинца уже согласован, а его зарплата будет «огромной».
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
- Ожидается, что он перейдет в «Аль-Хиляль».
- Сообщалось, что в Саудовской Аравии нападающий сможет заработать 600 миллионов долларов.
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Источник: Agence France-Presse