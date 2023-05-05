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  • Кержаков: «С приходом Халка и Витселя у «Зенита» в 2012 году все сломалось»

Кержаков: «С приходом Халка и Витселя у «Зенита» в 2012 году все сломалось»

5 мая 2023, 22:11
5

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что приход в команду Халка и Акселя Витселя летом 2012 года оказал пагубное влияние.

«Перло у всех: два чемпионства подряд, борьба с «Бенфикой» в 1/8 Лиги чемпионов. Мне кажется, Лучано Спаллетти и игроки были готовы к приходу статусных футболистов, но никто не мог предположить, как именно это произойдет. К сожалению, после прихода Халка и Акселя Витселя все сломалось.

Нельзя говорить, что Спаллетти, Халк или Витсель – плохие. Абсолютно нет. Но до сентября 2012-го в «Зените» сложился механизм, в котором крутились все шестеренки, нужно было лишь подливать масло.

Да, это масло не позволяло рассчитывать нам на полуфинал Лиги чемпионов, но кое-что тот «Зенит» показывал. Халк и Витсель – бриллиантовые шестеренки другого размера. Как оказалось, не подходившего той команде.

Халк много брал на себя, Витсель – тягучий игрок. Он блестяще закрывал мяч корпусом, у него невозможно отобрать.

Наверное, если бы пришел только Халк, было бы легче: мы бы так же быстро доставляли мяч к штрафной, а там бы Халк уже разбирался», – сказал Кержаков.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Атлетико Атлетико Минейро Халк Витсель Аксель Кержаков Александр
Комментарии (5)
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Давид59
1683320213
Очень уважаю Сашу Кержакова, но то, что он пишет, явно не соответствует действительности. "Сломал" игру не Халк с Витселем, а Денисов. То, что он устроил помнят все. Покупка игроков мирового уровня никак не могла навредить команде.
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Garrincha58
1683353466
Денисову и Кержу да и Быстрову стало обидно что они перестали быть лидерами команды сами сдали и в игре и в мотивации мол мы уже и так всё выиграли это так часто именно с русскими игроками случается которым не надо кроме денег ничего выиграли раз и хватит я считаю именно русские игроки костяк тогдашего Зенита всё и испортил может кто помнит там не только Денисов а ещё и Широков со своим гонористым характером руку приложил там много подводных камней было мы много го не знаем а во всём обвинять Халка и тем более Витселя Кержу не гоже хотя он такой не хороший как человек не даром всех своих жён через одно место кинул да и как тренер никакуша
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neveldomha
1683363443
От вашей жадности все сломалось.
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zigbert
1683372153
Трудно сейчас утвердить высказывание Кержакова но Халк да и Витсель подтверждали свой класс игрой за Зенит.
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