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    • Кержаков: «С приходом Халка и Витселя у «Зенита» в 2012 году все сломалось»

    Кержаков: «С приходом Халка и Витселя у «Зенита» в 2012 году все сломалось»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что приход в команду Халка и Акселя Витселя летом 2012 года оказал пагубное влияние.

    «Перло у всех: два чемпионства подряд, борьба с «Бенфикой» в 1/8 Лиги чемпионов. Мне кажется, Лучано Спаллетти и игроки были готовы к приходу статусных футболистов, но никто не мог предположить, как именно это произойдет. К сожалению, после прихода Халка и Акселя Витселя все сломалось.

    Нельзя говорить, что Спаллетти, Халк или Витсель – плохие. Абсолютно нет. Но до сентября 2012-го в «Зените» сложился механизм, в котором крутились все шестеренки, нужно было лишь подливать масло.

    Да, это масло не позволяло рассчитывать нам на полуфинал Лиги чемпионов, но кое-что тот «Зенит» показывал. Халк и Витсель – бриллиантовые шестеренки другого размера. Как оказалось, не подходившего той команде.

    Халк много брал на себя, Витсель – тягучий игрок. Он блестяще закрывал мяч корпусом, у него невозможно отобрать.

    Наверное, если бы пришел только Халк, было бы легче: мы бы так же быстро доставляли мяч к штрафной, а там бы Халк уже разбирался», – сказал Кержаков.

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    Источник: Sports.ru

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    05.05.2023 22:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101420

      zigbert 6 мая, 14:22

      Трудно сейчас утвердить высказывание Кержакова но Халк да и Витсель подтверждали свой класс игрой за Зенит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5044

      neveldomha 6 мая, 11:57

      От вашей жадности все сломалось.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4136

      Ziklop > neveldomha 6 мая, 13:16

      вот , вот жаба зависти задушила несколько игроков Зенита, бунтовать начали наплевав на игру команды!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 6 мая, 09:11

      Денисову и Кержу да и Быстрову стало обидно что они перестали быть лидерами команды сами сдали и в игре и в мотивации мол мы уже и так всё выиграли это так часто именно с русскими игроками случается которым не надо кроме денег ничего выиграли раз и хватит я считаю именно русские игроки костяк тогдашего Зенита всё и испортил может кто помнит там не только Денисов а ещё и Широков со своим гонористым характером руку приложил там много подводных камней было мы много го не знаем а во всём обвинять Халка и тем более Витселя Кержу не гоже хотя он такой не хороший как человек не даром всех своих жён через одно место кинул да и как тренер никакуша

      1
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      Рейтинг: +3632

      ФК Пупсик 6 мая, 01:34

      А на счет халка кратко скажу - он забивал один гол с тридцати штрафных (да и то с рикошетов), половина пенальти мимо ворот, и в каждом матче 30-50 потерь мяча. Ну просто чудо игрок.

      Да и сборная с ним была самая убогая за всю историю Бразилии, и там он был первый кандитат на замену.

      1
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      Рейтинг: +3632

      ФК Пупсик 6 мая, 01:31

      Да халк все испоганил, невыносимый эгоист. Как можно с ним сравнивать витцеля? Когда бы не он так может спалетти до сих пор тренировал Зенит, у которого было бы уже 15 чемпионств.

      1
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      Рейтинг: +6432

      Давид59 5 мая, 23:56

      Очень уважаю Сашу Кержакова, но то, что он пишет, явно не соответствует действительности. "Сломал" игру не Халк с Витселем, а Денисов. То, что он устроил помнят все. Покупка игроков мирового уровня никак не могла навредить команде.

      3
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      Рейтинг: +2053

      DMитрий 5 мая, 23:04

      Саша сейчас гондонит, говоря такие слова. Просто лидеры команды не хотели принимать в свою касту классных игроков с высокой ЗП, вот и вся химия. Нашелся дурачок Денисов (который решил что лучший "переговорщик" и душа команды) и выбрал момент вые...ться. А если бы закрыли глаза на деньги и подружились хотя бы на поле, то результат мог быть другим.

      1
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      Рейтинг: +4673

      fakeid 5 мая, 22:50

      щас-то чего вспоминать, уж сколько воды утекло. но, раз такое дело, то с удовольствием напомню, как валера лаял: халк, витсель - кто это вообще такие!

      было это накануне матча спартак-зенит. завершился он 2:4, вроде бы. при почти полных лужниках ещё. халк забил, и витсель дубль. это был их первый матч против хряков.

      заголовки газет на следующий день незабываемые (можете погуглить, я не вру): спаллетти показал карпину халка! и витселя заодно))

      гы-гы. и контрольный: ГЫ-ГЫ!

      4
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