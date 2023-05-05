Кержаков: «С приходом Халка и Витселя у «Зенита» в 2012 году все сломалось»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что приход в команду Халка и Акселя Витселя летом 2012 года оказал пагубное влияние.

«Перло у всех: два чемпионства подряд, борьба с «Бенфикой» в 1/8 Лиги чемпионов. Мне кажется, Лучано Спаллетти и игроки были готовы к приходу статусных футболистов, но никто не мог предположить, как именно это произойдет. К сожалению, после прихода Халка и Акселя Витселя все сломалось.

Нельзя говорить, что Спаллетти, Халк или Витсель – плохие. Абсолютно нет. Но до сентября 2012-го в «Зените» сложился механизм, в котором крутились все шестеренки, нужно было лишь подливать масло.

Да, это масло не позволяло рассчитывать нам на полуфинал Лиги чемпионов, но кое-что тот «Зенит» показывал. Халк и Витсель – бриллиантовые шестеренки другого размера. Как оказалось, не подходившего той команде.

Халк много брал на себя, Витсель – тягучий игрок. Он блестяще закрывал мяч корпусом, у него невозможно отобрать.

Наверное, если бы пришел только Халк, было бы легче: мы бы так же быстро доставляли мяч к штрафной, а там бы Халк уже разбирался», – сказал Кержаков.

Витсель сейчас в «Атлетико».

Халк – в бразильском «Атлетико Минейро».

Кержаков уже стал тренером.

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