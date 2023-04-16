«Ростов» и «Зенит» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена».

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Ориентировочные составы:

Судья: Сергей Карасев (Россия)

Матчей в сезоне: 13

Желтые карточки: 48 (3,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 21

Игра первого круга закончилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.

Коэффициенты:

Победа «Ростова» – 5.20

Ничья – 4.30

Победа «Зенита» – 1.64

Прогноз на матч: победа «Зенита»

Где смотреть матч Ростов – Зенит