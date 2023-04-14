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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Зенит»: 23 тур РПЛ, 16 апреля 2023

    «Ростов» и «Зенит» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена».

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Сергей Карасев (Россия)

    • Матчей в сезоне: 13
    • Желтые карточки: 48 (3,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Игра первого круга закончилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.

    Коэффициенты:

    • Победа «Ростова» – 5.20
    • Ничья – 4.30
    • Победа «Зенита» – 1.64

    Прогноз на матч: победа «Зенита»

    Где смотреть матч Ростов – Зенит

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18207

      paracetamol 34 минуты назад

      Прогнозы для южан неутешительные, даже на ниччю!

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