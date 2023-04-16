«Ростов» и «Зенит» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена».
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Ориентировочные составы:
- Ростов: Сергей Песьяков – Максим Осипенко, Евгений Чернов, Андрей Лангович, Данила Прохин – Александр Сильянов, Алексей Миронов, Александр Селява – Хорен Байрамян, Николай Комличенко, Роман Тугарев.
- Зенит: Михаил Кержаков – Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Родригао, Вячеслав Караваев – Далер Кузяев, Вендел, Клаудиньо – Андрей Мостовой, Малком, Иван Сергеев.
Судья: Сергей Карасев (Россия)
- Матчей в сезоне: 13
- Желтые карточки: 48 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга закончилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.
Коэффициенты:
- Победа «Ростова» – 5.20
- Ничья – 4.30
- Победа «Зенита» – 1.64
Прогноз на матч: победа «Зенита»
Источник: «Бомбардир»