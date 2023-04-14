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    Где смотреть матч «Ростов» – «Зенит»: 23 тур РПЛ, 16 апреля 2023

    «Ростов» и «Зенит» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена».

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    «Ростов» занимает второе место в чемпионате, имея на счету 45 очков. «Зенит» с 54 очками идет на первом месте.

    Игра первого круга закончилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.

    • Матч состоится в воскресенье, 16 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 19:00 мск.

    «Зенит» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев – 1,60. На ничью можно поставить за 4,30. На выигрыш «Ростова» дают 6,00.

    Источник: «Бомбардир»

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