«Ростов» и «Зенит» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена».

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«Ростов» занимает второе место в чемпионате, имея на счету 45 очков. «Зенит» с 54 очками идет на первом месте.

Игра первого круга закончилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.

Матч состоится в воскресенье, 16 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 19:00 мск.

«Зенит» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев – 1,60. На ничью можно поставить за 4,30. На выигрыш «Ростова» дают 6,00.

Прогноз на матч Ростов – Зенит