«Ростов» и «Зенит» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена».
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«Ростов» занимает второе место в чемпионате, имея на счету 45 очков. «Зенит» с 54 очками идет на первом месте.
Игра первого круга закончилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.
- Матч состоится в воскресенье, 16 апреля.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 19:00 мск.
«Зенит» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев – 1,60. На ничью можно поставить за 4,30. На выигрыш «Ростова» дают 6,00.
Источник: «Бомбардир»