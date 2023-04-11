Червиченко: «Судья не разглядел три пенальти в ворота «Оренбурга», поэтому Карпин хотел ему леща дать»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал судейство в матче 22-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ростовом».
- Игру обслуживал 31-летний Роман Сафьян.
- Итоговый счет – ничья 2:2.
- После матча тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал судейство.
– Конечно, надеялся, что «Ростов» выиграет в этом матче, даже при счете 2:0 в пользу «Оренбурга» надеялся.
Но всему виной этот судья, который три пенальти (ну, два с половиной точно) не разглядел. Ну, что ж, это нормально в принципе, что по отношению к «Ростову» сейчас судьи начнут резко слепнуть. Удивления это не должно ни у кого вызывать.
Именно потому что было такое судейство, Карпин и хотел арбитру леща дать после финального свистка.
Молодость, конечно, это хорошо, в молодости ошибаться можно. Но мне лично показалось, что причиной ошибок в этой игре была не молодость, а заинтересованность судьи в результате.
– Если бы «Ростов» сейчас взял три очка, то мог бы бороться с «Зенитом» за чемпионство?
– Нет, конечно. Просто отрыв от преследователя был бы больше, и «Ростов» чувствовал бы себя более уверенно. С «Зенитом» же вряд ли можно побороться.