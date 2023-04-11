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    Червиченко: «Судья не разглядел три пенальти в ворота «Оренбурга», поэтому Карпин хотел ему леща дать»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал судейство в матче 22-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ростовом».

    – Конечно, надеялся, что «Ростов» выиграет в этом матче, даже при счете 2:0 в пользу «Оренбурга» надеялся.

    Но всему виной этот судья, который три пенальти (ну, два с половиной точно) не разглядел. Ну, что ж, это нормально в принципе, что по отношению к «Ростову» сейчас судьи начнут резко слепнуть. Удивления это не должно ни у кого вызывать.

    Именно потому что было такое судейство, Карпин и хотел арбитру леща дать после финального свистка.

    Молодость, конечно, это хорошо, в молодости ошибаться можно. Но мне лично показалось, что причиной ошибок в этой игре была не молодость, а заинтересованность судьи в результате.

    – Если бы «Ростов» сейчас взял три очка, то мог бы бороться с «Зенитом» за чемпионство?

    – Нет, конечно. Просто отрыв от преследователя был бы больше, и «Ростов» чувствовал бы себя более уверенно. С «Зенитом» же вряд ли можно побороться.

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    Источник: Rusfootball

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1609

      ScarlettOgusania 48 минут назад

      когда червь оказался в Спартаке, была видна явная заинтересованность, чтобы "убить Спартак", как писал Рабинер, а не стать с ним чемпионом; жулик ростовский!

      0
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      Рейтинг: +1583

      Suvorov51 57 минут назад

      О!!!Черячок!!! ты многоликий ф.......

      0
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      Рейтинг: +690

      Номэд 4 часа назад

      Двуличный пид.р

      2
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