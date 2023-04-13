«Не знаю, почему агроном-президент «Оренбурга» так возбудился»: Карпин ответил Еремякину

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на критику со стороны президента «Оренбурга» Василия Еремякина.

Еремякин после матча 22-го тура РПЛ заявил, что Карпину не стоит говорить «отсебятину» и «непотребные вещи» по поводу газона стадиона «Газовик».

«Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2.

Команда Карпина ушла от поражения благодаря голу на 90-й минуте.

– После игры вы выражали недовольство полем.

— Давайте так: где я выражал недовольство? На пресс-конференции я говорил о том, что нужно время для адаптации и привыканию к этому газону. Не знаю, почему так возбудились некоторые люди, например агроном-президент «Оренбурга».

— Василий Еремякин посетовал на то, что «Оренбургу» нужно 14 раз за сезон переходить с искусственного газона на натуральный.

— Ну он же сам сказал, что он — агроном-президент! Мог бы и постелить в Оренбурге натуральный газон, и никому не надо было бы переходить на другое покрытие: ни «Оренбургу», ни другим командам.

Как я понял, он еще и ученый-агроном! Думаю, у него поле было бы всегда в идеальном состоянии. Но, видимо, пока не дошли руки до этого.

— А какой переход, по-вашему, хуже в плане травматизма? Почитали об этом в интернете по совету Еремякина?

— Мне его советы, касающиеся футбола, не нужны. Пусть он лучше назовет десять футболистов, которым не рекомендуется по медицинским показаниям играть на натуральном поле. А я в свою очередь назову хоть 50, кому противопоказано синтетическое покрытие. Пусть даже такое хорошее, как в Оренбурге.