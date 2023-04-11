«Некоторым кажется, что у них больше»: «Оренбург» роликом с девушкой ответил на слова Карпина о размерах поля

«Оренбург» креативно ответил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину, который пожаловался на качество и размеры поля «Газовик» после матча 22-го тура РПЛ.
«Говорят, что размеры [поля] тоже меньше [чем у других команд]», – сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.
Пресс-служба «Оренбурга» ответила тренеру «Ростова», что размеры поля стадиона «Газовик» и «Ростов-Арены» совпадают – 105 на 68 метров.
Клуб снял видео, в котором девушка измерила размеры поля и произнесла: «Некоторым всегда кажется, что у них больше».
- «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2.
- Команда Карпина ушла от поражения благодаря голу на 90-й минуте.
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»