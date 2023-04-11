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    «Некоторым кажется, что у них больше»: «Оренбург» роликом с девушкой ответил на слова Карпина о размерах поля

    «Оренбург» креативно ответил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину, который пожаловался на качество и размеры поля «Газовик» после матча 22-го тура РПЛ.

    «Говорят, что размеры [поля] тоже меньше [чем у других команд]», – сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

    Пресс-служба «Оренбурга» ответила тренеру «Ростова», что размеры поля стадиона «Газовик» и «Ростов-Арены» совпадают – 105 на 68 метров.

    Клуб снял видео, в котором девушка измерила размеры поля и произнесла: «Некоторым всегда кажется, что у них больше».

    • «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2.
    • Команда Карпина ушла от поражения благодаря голу на 90-й минуте.

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    Источник: телеграм-канал «Оренбурга»

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    11.04.2023 22:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1671

      Fialet 1 час назад

      Пошлятина.

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      Рейтинг: +191

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Валера сказал меньше и точка...

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      Рейтинг: +1083

      Таврида 2 часа назад

      Может Карпин имел ввиду диаметр поля?))

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      Рейтинг: +4059

      fakeid 2 часа назад

      гы-гы, да)

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      Рейтинг: +646

      garet12222 2 часа назад

      Хорошо потроллили)

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