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    Защитник «Оренбурга»: «Игроки «Ростова» в каждом эпизоде падают и ждут VAR»

    Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков высказался о манере игры футболистов «Ростова» после матча 22-го тура РПЛ.

    • Команды сыграли вничью – 2:2.
    • Команда Карпина ушла от поражения благодаря голу на 90-й минуте.

    – В матче с «Ростовом» вам часто приходилось играть против Николая Комличенко. Как оцените противостояние с ним?

    – Непросто. У него такая антропометрия. Ведет много верховых единоборств счет габаритов.

    – Известно, что у него особая манера игры – падать в штрафной. Как к этому готовились?

    – Я бы сказал, что у всего «Ростова» такая манера игры. В любом эпизоде игроки падают. Ждут, что будет смотреть VAR. Кричат друг другу, чтобы не вводили мяч из аута, потому что будут смотреть. На поле это выглядит некрасиво.

    – С трибуны тоже показалось, что чуть какой эпизод игроки «Ростова» бежали к судье.

    – И это не первый раз же по ходу сезона. Сколько уже об этом говорится. Непонятно, почему они себя так ведут. Вроде бы игра мужская. Видимо, хотят на судействе выехать.

    Тяжело в такой ситуации действовать. У нас была цель по этой игре – не давать повод, когда тебя сначала соперник цепляет, провоцирует и сам падает. С этим непросто справиться.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +911

      кaстрюлька 2 часа назад

      Удоды таёжные, колхозникам минут 15 не хватило, чтобы вывернуть вас мехом внутрь ! О каких пенальти и ВАР-ах причитания, если все мячи село забило с игры ?
      Бомбит от того, что обосрались и профукали выигранную игру ? К себе претензии, идиоты !

      1
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      Рейтинг: +29167

      JTherry 5 часов назад

      "В любом эпизоде игроки падают. Ждут, что будет смотреть VAR. Кричат друг другу, чтобы не вводили мяч из аута, потому что будут смотреть..."
      ...а ведь это взгляд футболиста на игру Ростова, а не какой-то троллинг болельщиков на сайте бомбардира... позорище ростовское, сборище дельфинов, а не "мужиков" выходит на поле, чтобы выпросить очередной пенальти, победить по-мужски не могут - судьи помогут...

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      Рейтинг: +55516

      MaxRnD > JTherry 5 часов назад

      Ты своё позорище в матче с Локомотивом и Динамо лучше вспоминай, а то всё одно желание влезть рылом в чужое говно, не замечая своей обосранной задницы. Я понимаю, что у свиней природная близорукость, но не на столько же ...обоняние хотя бы должно работать ?

      2
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      Рейтинг: +29167

      JTherry > MaxRnD 4 часа назад

      не сомневался, что именно ты со своей "обосранной ростовской задницей" влезешь на сайт...) чувствуется, что задел мой коммент, твою "изнеженную" душонку, ковырнув "чужое говно"...) с обонянием и зрением у меня все в порядке, можешь не сомневаться, а вот с твоим природным хамством могут соперничать лишь уроды с берегов мутной Фонтанки...)) лечись, колхозник, у тебя шизофрения на любой чих в сторону Ростова...

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      Рейтинг: +55516

      MaxRnD > JTherry 4 часа назад

      Рыло позорное, ну так, а где тогда твои гневные обличительные визги по поводу придуманного пеналя на Зобнине и "отодвинутого" в Кубке при помощи судей Локомотива ? Может я где-то что-то пропустил, не ?

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      Рейтинг: +19462

      Cleaner 5 часов назад

      Валера требует от своих игроков грязную игру и симуляции. Обещает, что судьи на все это глаза закроют. В РПЛ так и происходит. А вот когда играет сборная, такое не прокатывают, потому и результаты у ВАЛЕРИНОЙ сборной такие ПОЗОРНЫЕ. Привык "тренер" Карпин с судьями работать. Ну спартаковец, что с него взять!!!...)))

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      Рейтинг: +10

      grb651 5 часов назад

      А как по другому пенальти просто так не дают))

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      Рейтинг: +6075

      AtticusFinch 5 часов назад

      Так и есть! Комличенко сам за руки хватает защитников и падает, а дебилы, даже после просмотра ВАР ставят пенальти!

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      Рейтинг: +55516

      MaxRnD > AtticusFinch 4 часа назад

      Да, в недавней игре с Торпедо (2-1) именно такой эпизод и был между Турищевым и Комличенко, и после просмотра ВАР пенальти НЕ поставили.

      Нахера ж так нагло врать и кто после этого дебил ?

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      Рейтинг: +6075

      AtticusFinch > MaxRnD 4 часа назад

      В игре с Нижнем Новгородом что это было на 90+ минуте? и кто после этого дебил и балабол?ещё главное врать))ахахахаха пересмотри матчи и посмотри что исполняет КОМЛИЧЕНКО!А ПОТОМ ЧУШЬ ПИШИ!!!ТОЖЕ МНЕ ТУТ ГЛОР РОСТОВА НАШЕЛСЯ

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      Рейтинг: +55516

      MaxRnD > AtticusFinch 4 часа назад

      https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbvideo_NI1819824_clip_Rostov___Pari_NN_21_Gol_Maksima_Osipenko_s_penalti_video_MIR_Rossijskaja_Premjer_Liga_Futbol#node-header

      1.57 - Удар в лицо Голенкову со стороны защитника Пари НН
      Убыток, где там хватание и падание Комличенко и после этого пенальти ?

      Ты совсем дурачок ? Причём свою махровую тупость ещё и капсом решил усилить ? Ппц, ты - беспонтовое, брехливое чучело )))

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      Рейтинг: +6075

      AtticusFinch > MaxRnD 4 часа назад

      тьфу блин извиняюсь - насчет Нижнего - просто недавно целый репортаж смотрел по Матч - Примьер про пенальти на Комличенко, типо много их очень дают, почему то подумал , что с Нижним играли они!!!ну в общем сути не меняет, он сам цепляется и падает частенько и как раз там эпизод повторяли...и в матче с Торпедо был такой же!а С ССЫЛКАМИ АККУРАТНЕЙ - ОНИ ЗДЕСЬ БАНЯТ ЗА НИХ

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      Рейтинг: +55516

      MaxRnD > AtticusFinch 4 часа назад

      Ну, я и говорю, было такое недавно с Торпедо, и пеналь НЕ поставили. Одно радует, что хоть признал, что неправ

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      Рейтинг: +6075

      AtticusFinch > MaxRnD 4 часа назад

      НУ ТЫ МНЕ ТОЖЕ ГОЛОВНЯКА ДОБАВИЛ, СЕЙЧАС СМОТРЮ НАРЕЗКИ МАТЧЕЙ РОСТОВА)) ПО 8 МИНУТ САММАРИ И МИНУТ ПО 10 ***** РЕКЛАМЫ...В 6 МИНУТНЫЙ РОЛИК УЖЕ УМУДРЯЮТСЯ 4 РЕКЛАМЫ ЗАСУНУТЬ!

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      Рейтинг: +55516

      MaxRnD > AtticusFinch 4 часа назад

      Не трать время. Все падения Комличенко контактные, т.е. пытается подставиться, а потом только упасть. Откровенных симуляций, когда рушатся без соприкосновения, я с его стороны пока не видел.

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      Рейтинг: +6075

      AtticusFinch > MaxRnD 4 часа назад

      Не спорю, что контактные - но это идет во вред самому рисунку игры! Соболев к примеру ваще валится от дуновения ветра

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