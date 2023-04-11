Защитник «Оренбурга»: «Игроки «Ростова» в каждом эпизоде падают и ждут VAR»

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков высказался о манере игры футболистов «Ростова» после матча 22-го тура РПЛ.

Команды сыграли вничью – 2:2.

Команда Карпина ушла от поражения благодаря голу на 90-й минуте.

– В матче с «Ростовом» вам часто приходилось играть против Николая Комличенко. Как оцените противостояние с ним?

– Непросто. У него такая антропометрия. Ведет много верховых единоборств счет габаритов.

– Известно, что у него особая манера игры – падать в штрафной. Как к этому готовились?

– Я бы сказал, что у всего «Ростова» такая манера игры. В любом эпизоде игроки падают. Ждут, что будет смотреть VAR. Кричат друг другу, чтобы не вводили мяч из аута, потому что будут смотреть. На поле это выглядит некрасиво.

– С трибуны тоже показалось, что чуть какой эпизод игроки «Ростова» бежали к судье.

– И это не первый раз же по ходу сезона. Сколько уже об этом говорится. Непонятно, почему они себя так ведут. Вроде бы игра мужская. Видимо, хотят на судействе выехать.

Тяжело в такой ситуации действовать. У нас была цель по этой игре – не давать повод, когда тебя сначала соперник цепляет, провоцирует и сам падает. С этим непросто справиться.