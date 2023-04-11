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  • Защитник «Оренбурга»: «Игроки «Ростова» в каждом эпизоде падают и ждут VAR»

Защитник «Оренбурга»: «Игроки «Ростова» в каждом эпизоде падают и ждут VAR»

11 апреля 2023, 09:55
14

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков высказался о манере игры футболистов «Ростова» после матча 22-го тура РПЛ.

  • Команды сыграли вничью – 2:2.
  • Команда Карпина ушла от поражения благодаря голу на 90-й минуте.

– В матче с «Ростовом» вам часто приходилось играть против Николая Комличенко. Как оцените противостояние с ним?

– Непросто. У него такая антропометрия. Ведет много верховых единоборств счет габаритов.

– Известно, что у него особая манера игры – падать в штрафной. Как к этому готовились?

– Я бы сказал, что у всего «Ростова» такая манера игры. В любом эпизоде игроки падают. Ждут, что будет смотреть VAR. Кричат друг другу, чтобы не вводили мяч из аута, потому что будут смотреть. На поле это выглядит некрасиво.

– С трибуны тоже показалось, что чуть какой эпизод игроки «Ростова» бежали к судье.

– И это не первый раз же по ходу сезона. Сколько уже об этом говорится. Непонятно, почему они себя так ведут. Вроде бы игра мужская. Видимо, хотят на судействе выехать.

Тяжело в такой ситуации действовать. У нас была цель по этой игре – не давать повод, когда тебя сначала соперник цепляет, провоцирует и сам падает. С этим непросто справиться.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Ростов Оренбург Сиваков Михаил
Комментарии (14)
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ArReal
1681196857
Так и есть! Комличенко сам за руки хватает защитников и падает, а дебилы, даже после просмотра ВАР ставят пенальти!
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grb651
1681197162
А как по другому пенальти просто так не дают))
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JTherry
1681198069
"В любом эпизоде игроки падают. Ждут, что будет смотреть VAR. Кричат друг другу, чтобы не вводили мяч из аута, потому что будут смотреть..." ...а ведь это взгляд футболиста на игру Ростова, а не какой-то троллинг болельщиков на сайте бомбардира... позорище ростовское, сборище дельфинов, а не "мужиков" выходит на поле, чтобы выпросить очередной пенальти, победить по-мужски не могут - судьи помогут...
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