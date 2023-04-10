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  • «Вы знаете такие правила?»: Карпин раскритиковал судейство в матче «Оренбург» – «Ростов»

«Вы знаете такие правила?»: Карпин раскритиковал судейство в матче «Оренбург» – «Ростов»

10 апреля 2023, 19:45
37

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен работой арбитров в игре 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».

  • Матч обслуживал 31-летний Роман Сафьян.
  • «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2.
  • Команда Карпина ушла от поражения благодаря голу на 90-й минуте.

– Больше положительных или отрицательных эмоций?

– Вторым таймом, естественно, доволен. Тем, что при счете 0:2 не бросили играть, создавали моменты, забили два.

Негативных (эмоций) больше, но не от команды, от других людей.

– В первом тайме «Оренбург» смотрелся лучше. Почему?

– По мне – нет.

– 2:2 – закономерный результат?

– Если первый гол, который нам забили, засчитывать... Когда судья говорит, что он рукой сыграл, но после этого сделал передачу.

Это как? Как это трактовать? То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такие правила? Потом было еще две передачи.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Оренбург Карпин Валерий
Комментарии (37)
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Красногвардейчик
1681145757
Очки не пахнут, ведь вроде так Карпин сказал после позорной победы над Торпедо. А чего сейчас свой рот открыл и так кучу очков подарили, а он ещё чего то не доволен.
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NewLife
1681145900
Конечно, знаем ! Ростову и синиту можно вс)
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Project Бабангида
1681146041
игру не видел, но ВалерЕ верю
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Azraeil
1681148388
Чья бы корова мычала, а Валерик лучше бы помолчал, может быть за умного сошел бы.... что то не дает комментарии по поводу безнаказанного нырка Комличенко.... да еще и о решении арбитра, который не засчитал гол Гойковича что то скромно умолчал.... так что: Чтоб скрыть свою интеллигентность, он сопли вытер рукавом....
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MaxRnD
1681152949
Для сектантов, по поводу отменённого гола: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1864299_OReNBURG___ROSTOV___30_GOJKOVICh_DOVeL_SCheT_DO_RAZGROMNOGO_NA_59_J_MINUTe_MATChA_RPL_VIDeO Смотрим на таймлайне секунды 43 и 48 и 55. У кого-то есть ещё вопросы ?
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balam
1681203921
Ростову симпатизировал всегда. но этот быдлан достал уже.и че впрягаться за него.на Хорена не гонят же,хотя парень заводной.Чернову -здоровья
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