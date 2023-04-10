«Вы знаете такие правила?»: Карпин раскритиковал судейство в матче «Оренбург» – «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен работой арбитров в игре 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».
- Матч обслуживал 31-летний Роман Сафьян.
- «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2.
- Команда Карпина ушла от поражения благодаря голу на 90-й минуте.
– Больше положительных или отрицательных эмоций?
– Вторым таймом, естественно, доволен. Тем, что при счете 0:2 не бросили играть, создавали моменты, забили два.
Негативных (эмоций) больше, но не от команды, от других людей.
– В первом тайме «Оренбург» смотрелся лучше. Почему?
– По мне – нет.
– 2:2 – закономерный результат?
– Если первый гол, который нам забили, засчитывать... Когда судья говорит, что он рукой сыграл, но после этого сделал передачу.
Это как? Как это трактовать? То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такие правила? Потом было еще две передачи.
Источник: «Матч ТВ»