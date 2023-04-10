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    «Вы знаете такие правила?»: Карпин раскритиковал судейство в матче «Оренбург» – «Ростов»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен работой арбитров в игре 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».

    • Матч обслуживал 31-летний Роман Сафьян.
    • «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2.
    • Команда Карпина ушла от поражения благодаря голу на 90-й минуте.

    – Больше положительных или отрицательных эмоций?

    – Вторым таймом, естественно, доволен. Тем, что при счете 0:2 не бросили играть, создавали моменты, забили два.

    Негативных (эмоций) больше, но не от команды, от других людей.

    – В первом тайме «Оренбург» смотрелся лучше. Почему?

    – По мне – нет.

    – 2:2 – закономерный результат?

    – Если первый гол, который нам забили, засчитывать... Когда судья говорит, что он рукой сыграл, но после этого сделал передачу.

    Это как? Как это трактовать? То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такие правила? Потом было еще две передачи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.04.2023 19:45
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    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14275

      Алексей З 10 часов назад

      Ну ведь при желании можно и третий гол засчитывать. Я грешным делом подумал офсайд рассматривают , а они фол углядели.
      Судья по-моему , пропускал много фолов.
      Хорошо , что Ростов сравнял , а то уже начался великий " падёж скота " в штрафной от каждого касания. Думаю Ростов неприятная команда для судейства. Играть могут , но и не брезгуют "маленькими хитростями".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55502

      MaxRnD 10 часов назад

      Для сектантов, по поводу отменённого гола:

      https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1864299_OReNBURG___ROSTOV___30_GOJKOVICh_DOVeL_SCheT_DO_RAZGROMNOGO_NA_59_J_MINUTe_MATChA_RPL_VIDeO

      Смотрим на таймлайне секунды 43 и 48 и 55. У кого-то есть ещё вопросы ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      Azraeil > MaxRnD 10 часов назад

      Макс, если не трудно на 4 нырка Комличенко ссылку скинь...

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55502

      MaxRnD > Azraeil 10 часов назад

      В футбольных правилах наказания за нырки не предусмотрены

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      Azraeil > MaxRnD 10 часов назад

      Завывает ветер лихо,
      Вьётся пыль из-под копыт.
      То судейка, славный малый
      Нужный счет творить спешит....

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2149

      Красногвардейчик > MaxRnD 3 часа назад

      Симуляцией это называется, и ЖК предусмотрены

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55502

      MaxRnD > Красногвардейчик 2 часа назад

      Для упоротой секты перефразирую:

      1. Комличенко без физического контакта НИКОГДА не падает !
      2. За достаточность или недостаточность физического контакта ЖК не предусмотрены. ЖК предусмотрены за попытку упасть при ОТСУТСТВИИ физического контакта и только в этом случае это называется симуляцией !

      Вопросы ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2149

      Красногвардейчик > MaxRnD 2 часа назад

      Так он и есть симулянт!!!так что на него это не распространяется....сними ростовские очки, и нормально смотри на вещи)) удачи

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55502

      MaxRnD > Красногвардейчик 1 час назад

      Ссылки на видео, где он падает, не подставляясь, без контакта ?

      Или тебе, как всегда, лишь бы очередной раз "наморосить" помелом и соскочить в тину ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19457

      Cleaner 11 часов назад

      Валера, судья был ОБЯЗАН засчитать ТРЕТИЙ гол в ворота Ростова. И счет стал бы 3:0. Валера, судья был ОБЯЗАН удалить Байрамяна за УДАР(!) судьи. Не тебе, Валера, о судействе ТРЕПАТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55502

      MaxRnD > Cleaner 11 часов назад

      Байрамян ? Удар судьи ?!
      Тебе сегодня хватит, иди проспись

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      Azraeil > Cleaner 11 часов назад

      Изо всего этого, самое печальное, что были вот такие высказывания...и это тренер нашей сборной! Позорище! Это вообще "не танцор", а "недотанцор" которому все мешает ! А как же 14 пенальти? Или это маловато? Уж как сегодня Комличенко "старался", но судья так и не клюнул на его "дельфиньи нырки". Стыдоба такое слышать, Валера!
      И хватает же им наглости еще и жаловаться на судей, которые на протяжении сезона подарили им кучу очков. Карпин разочаровывает. Вроде бы неглупый человек, поигравший в Европе. Но общается как "гопник", с неприкрытым хамством....

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5507

      neim > Azraeil 3 часа назад

      А для тебя это новость ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      Литейный 4 (returned) 12 часов назад

      Помолчал бы Валера и так судейка отменил чистый гол в ворота Ростова.Гыгыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      Azraeil 12 часов назад

      Чья бы корова мычала, а Валерик лучше бы помолчал, может быть за умного сошел бы.... что то не дает комментарии по поводу безнаказанного нырка Комличенко.... да еще и о решении арбитра, который не засчитал гол Гойковича что то скромно умолчал.... так что:
      Чтоб скрыть свою интеллигентность,
      он сопли вытер рукавом....

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55502

      MaxRnD > Azraeil 12 часов назад

      Толик, ты с гайковичем момент-то пересмотри. Выпрыгнуть вверх, при этом опереться руками на защитника и забить гол ! И куда ? У нас правила поменялись ?
      Из-за Комличенко вы в этой игре как-то пострадали ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      Azraeil > MaxRnD 12 часов назад

      Макс, наверное.... одно видно а другое... что же он Комличенко не удалил????

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55502

      MaxRnD > Azraeil 12 часов назад

      За симуляции удаляют ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      Azraeil > MaxRnD 12 часов назад

      По совокупности наиграл... ну а руки в штрафной все распускают, так что все на усмотрении судьи, а тут он походу дела смотрел только в одну сторону. Оренбургу от результата этого матча не жарко и не холодно....а вот для Ростова даже одно очко уже очко... Да, Оренбург опускается на восьмое место в таблице. Но есть и хорошие новости. Во-первых, пятое место все еще близко. Во-вторых, увеличивается отрыв от команд снизу и вряд ли Оренбург по итогам сезона опустится ниже 9-го места.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55502

      MaxRnD > Azraeil 11 часов назад

      Если бы судья (с) "смотрел только в одну сторону", то очередной пеналь на Комличенко он бы вам влепил, а раз этого не было, то следовательно утверждение по поводу судьи НЕ ВЕРНО ...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      Azraeil > MaxRnD 11 часов назад

      Ладно, проехали, каждый смотрит со своей колокольни и вид с них на один объект с разных ракурсов разный.... Бог не фраер, подсказчик не нужен... с Зенитом такое не проканает... так что, будем посмотреть что "насудят" в уже в том матче...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19457

      Cleaner > MaxRnD 11 часов назад

      Комличенко в этой игре должен был ТРИ желтые карточки получить!!! Особенно когда в первом тайме истерил и на соперника бросался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55502

      MaxRnD > Cleaner 11 часов назад

      Бедолага, утри слюни и не путай свои влажные хотелки с объективной реальностью.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2149

      Красногвардейчик > MaxRnD 2 часа назад

      Ахахахахаха....Комличенко не падает.....ахахахаха.....он сампризнался в симуляциях, хорош уж))) даже Оренбург подкалывает уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40050

      Project Бабангида 12 часов назад

      игру не видел, но ВалерЕ верю

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19457

      Cleaner > Project Бабангида 11 часов назад

      Вы СПАРТАЧ что ли??? Ну ржу ни могу!!!...))))))))))))))))))))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +857

      эд100 > Project Бабангида 11 часов назад

      игру не видел, но ВалерЕ не верю

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +857

      эд100 > Cleaner 11 часов назад

      ты вообще не ведома зверушка, поэтому хоть заржись ущербный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17986

      NewLife 12 часов назад

      Конечно, знаем ! Ростову и синиту можно вс)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2149

      Красногвардейчик 12 часов назад

      Очки не пахнут, ведь вроде так Карпин сказал после позорной победы над Торпедо. А чего сейчас свой рот открыл и так кучу очков подарили, а он ещё чего то не доволен.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55502

      MaxRnD > Красногвардейчик 12 часов назад

      Цска - Краснодар 4-1, не ? Вот, где реально пахло

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Дед otmoros > Красногвардейчик 12 часов назад

      Козлы, гниды и высеры вонючие. Надо хоть грамм объективности! Нельзя обсирать всё из-за приверженности к навозу конскому. Иди газпрому и и его шакалам и дальше подмахивать. Ну накипело, блин!!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +432

      Литейный 4 (returned) > Дед otmoros 12 часов назад

      Ты этого к зенитовцам не подпихивай. Он свинячим подмахивает регулярно. Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2149

      Красногвардейчик > MaxRnD 7 часов назад

      Угу))) где ЦСКА начисто бычьё переиграл?))) а тут внаглую пуделя за уши к второму месту тащат.....позор

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55502

      MaxRnD > Красногвардейчик 2 часа назад

      Да-да, само собой, три пеналя поставить, так тут любой начисто выиграет

      0
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