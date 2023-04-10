«Вы знаете такие правила?»: Карпин раскритиковал судейство в матче «Оренбург» – «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен работой арбитров в игре 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Матч обслуживал 31-летний Роман Сафьян.

«Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2.

Команда Карпина ушла от поражения благодаря голу на 90-й минуте.

– Больше положительных или отрицательных эмоций?

– Вторым таймом, естественно, доволен. Тем, что при счете 0:2 не бросили играть, создавали моменты, забили два.

Негативных (эмоций) больше, но не от команды, от других людей.

– В первом тайме «Оренбург» смотрелся лучше. Почему?

– По мне – нет.

– 2:2 – закономерный результат?

– Если первый гол, который нам забили, засчитывать... Когда судья говорит, что он рукой сыграл, но после этого сделал передачу.

Это как? Как это трактовать? То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такие правила? Потом было еще две передачи.