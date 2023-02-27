Кубок России. «Урал» вырвал победу у «Ростова» (2:1) на 88-й минуте и вышел в полуфинал

«Урал» победил «Ростов» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка России.
Клуб из Екатеринбурга по сумме двух матчей вышел в полуфинал турнира. «Ростов» продолжит борьбу в Кубке России, но в Пути регионов.
Победный гол на 88-й минуте с пенальти забил Рай Влут.
Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч
Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Егорычев, 27; 1:1 – Осипенко, 82; 2:1 – Влут (с пенальти), 88.
Первый матч: 1:1
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Источник: «Бомбардир»