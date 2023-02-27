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  • Кубок России. «Урал» вырвал победу у «Ростова» (2:1) на 88-й минуте и вышел в полуфинал

Кубок России. «Урал» вырвал победу у «Ростова» (2:1) на 88-й минуте и вышел в полуфинал

27 февраля 2023, 18:58
17

«Урал» победил «Ростов» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

Клуб из Екатеринбурга по сумме двух матчей вышел в полуфинал турнира. «Ростов» продолжит борьбу в Кубке России, но в Пути регионов.

Победный гол на 88-й минуте с пенальти забил Рай Влут.

Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Егорычев, 27; 1:1 – Осипенко, 82; 2:1 – Влут (с пенальти), 88.

Первый матч: 1:1

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ростов Урал
Комментарии (17)
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BlackMurder
1677513988
Поздравляю Урал, по игре выглядите лучше, хотя я наверно сам с Волгограда, вроде б и должен поддерживать южный клуб, но нет, я всегда буду за красивый футбол, если мне придётся осудить игру Баварии за которую я болею 23 года, я буду судить по игре и в комментариях так же пройдусь катком по ней
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Persona_non_Grata
1677513997
Вот тебе и Урал - надо быть на чеку !!!
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Красногорск_Фан
1677514607
Урал показал как надо бороться до последних минут. С победой.
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Play
1677515059
Это Ростов окончательно вылетел из кубка или в другую сетку опустился, где с чёрного хода мимо Динамо Махачкала ещё может пройти в полуфинал? Регламент кубка в этом году бросил читать на третьем абзаце.
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sochi-2013
1677518662
Что там пуделёк провизжал? Наверное мяч круглый подсунули?
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