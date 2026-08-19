Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура Пути команд РПЛ Кубка России, в котором сыграют «Динамо» и «Краснодар». Игра состоится 19 августа, начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Майсторович, Зайдензаль, Скопинцев, Глебов, Чавес, Миранчук, Окишор, Бабаев, Сергеев.

Главный тренер: Сандро Шварц

«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Жубал, Тормена, Пальцев, Оздоев, Ленини, Уткин, Батчи, Боселли, Мукаилов.

Главный тренер: Мурад Мусаев

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!