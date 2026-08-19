Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)

«Краснодар» обыграл московское «Динамо» (1:0) во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Единственный мяч на 44-й минуте забил нападающий гостей Казбек Мукаилов.
На 75-й минуте полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов получил травму и покинул поле – игрока унесли в раздевалку на руках.
Матч прошел на «ВТБ Арене» в Москве, главным арбитром встречи работал Никита Новиков.
Россия. Кубок. Группа B. 2 тур
Динамо - Краснодар - 0:1 (0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - К. Мукаилов, 44.
Источник: «Бомбардир»