«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал кубковое поражение от «Краснодара» (0:1).

«В первой половине мы сыграли очень хорошо – очень интенсивно, агрессивно, создали много моментов, но пропустили мяч, когда «Краснодар» второй раз вошел в нашу штрафную. В начале второго тайма нам было непросто: «Краснодар» имел несколько подходов, но потом мы перехватили инициативу. Мы перепробовали все, создавали моменты, доминировали, но забить не смогли. Мы очень разочарованы результатом, но хотим видеть именно такую игру.

Мы должны верить в свою игру и настраиваться так на каждую игру, на каждую тренировку. Главное – это найти свой стиль и постоянно продолжать его развивать. Да, пока не получается забивать, и для нас это очевидный вызов. Но я бы больше беспокоился, если бы у нас совсем не было голевых моментов, как это было в первом тайме игры с «Крыльями». Сейчас же у нас есть четкое направление того, как мы должны действовать, и нам нужно продолжать двигаться вперед», – сказал Шварц.