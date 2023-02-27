«Про футбол здесь речи не было. Бей, беги, окружай ворота». Карпин – об игре с «Уралом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен качеством футбола в ответном матче 1/4 финала Кубка России против «Урала».

Ростовчане проиграли со счетом 1:2.

«Урал» победил 3:2 по сумме двух встреч и прошел в полуфинал Пути РПЛ.

«Ростов» продолжит выступление в Пути регионов.

– На последних минутах матча, когда «Ростов» пропустил, что это было: потеря концентрации или что-то другое?

– Несчастный случай.

– Хотелось бы услышать вашу оценку сегодняшней игры, довольны ли вы качеством работы команды?

– Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Это игра была во что, как вы считаете? В футбол?

– Это был сложный зимний футбол в непростых условиях.

– Это не футбол! Бей, беги, окружай ворота и игра придет. Назвать футболом это сложно...

Какую дать оценку? Да, боролись, вопросов нет. Первый тайм остался за «Уралом», второй за нами – забили, а потом опять не повезло, потому что попало в руку от затылка.

Какая здесь оценка может? Били и грузились физически. Про футбол здесь речи не было.

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