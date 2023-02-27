Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Ростовом» в Кубке России

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги выигранного ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Ростова».

Уральцы победили со счетом 2:1.

«Урал» взял верх по сумме двух встреч и прошел в полуфинал Пути РПЛ.

«Ростов» продолжит выступление в Пути регионов.

«Я бы не сказал, что победа была больше нужна «Уралу». «Ростов» хотел выиграть, они приложили все усилия, играли две команды на максимуме. Нам очень хотелось пройти дальше, делать шаги в развитии.

Когда нет системного навыка к победам, начинаешь прижиматься, терять мяч в простых ситуациях, сложно выйти в атаку, что и происходило.

Как только мы пропустили, счет сравнялся, нашли в себе силы и отодвинули игру на половину поля соперника. Доля случая, один момент мог решить исход матча.

Ничто не предвещало, что будет пенальти в наши ворота, Комличенко как всегда хорошо подставился, потом качели пошли. Надо верить до конца», – сказал Гончаренко.

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