Карпин объяснил поражение «Ростова» в кубковом матче с «Уралом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Урала».

Ростовчане проиграли со счетом 1:2.

«Урал» победил 3:2 по сумме двух встреч и прошел в полуфинал Пути РПЛ.

«Ростов» продолжит выступление в Пути регионов.

– Чего «Ростову» не хватило для победы?

– Фарта не хватило. Два гола, те, которые мы пропустили, даже три – по сумме двух матчей: две руки непонятные и залетел гол, который даже не был ударом по воротам.

– Что сказали команде в перерыве?

– По этому антифутболу... Здесь про футбол говорить не приходится, первый тайм остался за «Уралом», они правильнее играли на таком поле, и игроки были подобраны под это.

На таком поле (Николай) Комличенко, который не играл с самого начала, с (Егором) Голенковым был бы эффективнее, чем любой другой игрок.

Был смешной пенальти, мяч попадает в затылок, отскакивает в руку, и это пенальти.

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