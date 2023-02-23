Гончаренко прокомментировал ничью «Урала» и «Ростова» в Кубке России

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги первого матча 1/4 финала Кубка России против «Ростова».

Команды сыграли вничью 1:1 в Ростове-на-Дону.

Ответная встреча в Екатеринбурге состоится 27 февраля.

– Много было борьбы, желания. Наверное, мы были чуть более опасными у ворот соперника. Поострее действовали.

Особенно мне понравилась наша реакция, когда «Ростов» сравнял счeт. Мы нашли в себе силы сыграть более активно, поддавить соперника, выжать моменты.

Но в концовке нас выручил Помазун. В целом, закономерный счeт, но мы были чуть острее в атаках.

– Сборы завершились недавно. Как оцениваете состояние команды?

– Конечно, была достаточно длительная пауза. Три месяца – это очень много. Понятия зимний, весенний или летний футбол должны исчезать. И мы, и «Ростов» работали в комфортных условиях в Эмиратах, имели достаточно качественные спарринги.

Единственное, условия отличаются полями. Понятно, что у нас иные погодные условия, сейчас на поле другая трава. И игра смотрится иной, в ней больше подборов и длинных передач.

– Впереди ещe ответная игра. На чeм акцентировали внимание своих игроков перед первым матчем?

– Независимо от того, с кем мы играем, дома или на выезде, структура игры должна быть одинаковой. Должны продолжать верить в то, что можем создавать моменты, забивать и выигрывать матчи.

И мы должны вместе очень хорошо обороняться. Потом уже оцениваем результат. Понятно, что это был кубковый матч. Нас ждeт ответная встреча. Она будет такой же напряжeнной.

Посмотрим. Надо улучшить форму, подойти ещe в более лучшем состоянии, чем сегодня.

– По регламенту турнира проигрыш в 1/4 финала не выбивает команду из розыгрыша, это расслабляет игроков?

– Нет. Наша цель – играть качественно, быть единым целым. Смотреть вперeд не надо. Нужна концентрация на каждом моменте.

– В концовке произошeл эмоциональный момент, возникла потасовка. Прокомментируйте еe.

– Может быть чуть замeрзли команды, надо было потолкаться, чтобы согреться.

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