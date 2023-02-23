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    Гончаренко прокомментировал ничью «Урала» и «Ростова» в Кубке России

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги первого матча 1/4 финала Кубка России против «Ростова».

    • Команды сыграли вничью 1:1 в Ростове-на-Дону.
    • Ответная встреча в Екатеринбурге состоится 27 февраля.

    – Много было борьбы, желания. Наверное, мы были чуть более опасными у ворот соперника. Поострее действовали.

    Особенно мне понравилась наша реакция, когда «Ростов» сравнял счeт. Мы нашли в себе силы сыграть более активно, поддавить соперника, выжать моменты.

    Но в концовке нас выручил Помазун. В целом, закономерный счeт, но мы были чуть острее в атаках.

    – Сборы завершились недавно. Как оцениваете состояние команды?

    – Конечно, была достаточно длительная пауза. Три месяца – это очень много. Понятия зимний, весенний или летний футбол должны исчезать. И мы, и «Ростов» работали в комфортных условиях в Эмиратах, имели достаточно качественные спарринги.

    Единственное, условия отличаются полями. Понятно, что у нас иные погодные условия, сейчас на поле другая трава. И игра смотрится иной, в ней больше подборов и длинных передач.

    – Впереди ещe ответная игра. На чeм акцентировали внимание своих игроков перед первым матчем?

    – Независимо от того, с кем мы играем, дома или на выезде, структура игры должна быть одинаковой. Должны продолжать верить в то, что можем создавать моменты, забивать и выигрывать матчи.

    И мы должны вместе очень хорошо обороняться. Потом уже оцениваем результат. Понятно, что это был кубковый матч. Нас ждeт ответная встреча. Она будет такой же напряжeнной.

    Посмотрим. Надо улучшить форму, подойти ещe в более лучшем состоянии, чем сегодня.

    – По регламенту турнира проигрыш в 1/4 финала не выбивает команду из розыгрыша, это расслабляет игроков?

    – Нет. Наша цель – играть качественно, быть единым целым. Смотреть вперeд не надо. Нужна концентрация на каждом моменте.

    – В концовке произошeл эмоциональный момент, возникла потасовка. Прокомментируйте еe.

    – Может быть чуть замeрзли команды, надо было потолкаться, чтобы согреться.

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    Источник: сайт «Урала»

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    23.02.2023 08:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100889

      zigbert 23 февраля, 14:24

      Градус напряжения в матче был высоким. Это говорит даже о том что оба тренера получили по желтой карточке.

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