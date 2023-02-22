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    «Это не футбол»: Карпин сравнил матч «Ростов» – «Урал» с регби

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 1/4 финала Кубка России против «Урала».

    • Команды сыграли вничью – 1:1.
    • Ростовчан спас гол Николая Комличенко, который вышел на замену в перерыве.

    «Сравнивал бы игру с регби. Туда ударить и бежать, а там что получится. Сегодняшняя игра – не футбол. Единственный вывод, что получили нагрузку, физически хорошо готовы.

    Комличенко нужно еще набирать форму. Глядя на это поле и как игра протекает, решили выпустить Комличенко на 45 минут.

    Впереди ответная игра. Команда выдержала нагрузку 90 минут по такому полю, это только в плюс. Смысла оценивать сегодняшнюю игру никакого нет», – сказал Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.02.2023 20:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 22 февраля, 23:58

      А чё так можно было? Не подготовили сами поле к матчу, а потом пеняют что из-за этого слабо сыграли))) Карпуша видно забыл, что на зимнем кубке, играя на хороших полях Ростов ни одного матча так же не выиграл.

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