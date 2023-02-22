«Это не футбол»: Карпин сравнил матч «Ростов» – «Урал» с регби

А чё так можно было? Не подготовили сами поле к матчу, а потом пеняют что из-за этого слабо сыграли))) Карпуша видно забыл, что на зимнем кубке, играя на хороших полях Ростов ни одного матча так же не выиграл.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 1/4 финала Кубка России против «Урала».
- Команды сыграли вничью – 1:1.
- Ростовчан спас гол Николая Комличенко, который вышел на замену в перерыве.
«Сравнивал бы игру с регби. Туда ударить и бежать, а там что получится. Сегодняшняя игра – не футбол. Единственный вывод, что получили нагрузку, физически хорошо готовы.
Комличенко нужно еще набирать форму. Глядя на это поле и как игра протекает, решили выпустить Комличенко на 45 минут.
Впереди ответная игра. Команда выдержала нагрузку 90 минут по такому полю, это только в плюс. Смысла оценивать сегодняшнюю игру никакого нет», – сказал Карпин.
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