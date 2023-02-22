«Это не футбол»: Карпин сравнил матч «Ростов» – «Урал» с регби

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 1/4 финала Кубка России против «Урала».

Команды сыграли вничью – 1:1.

Ростовчан спас гол Николая Комличенко, который вышел на замену в перерыве.

«Сравнивал бы игру с регби. Туда ударить и бежать, а там что получится. Сегодняшняя игра – не футбол. Единственный вывод, что получили нагрузку, физически хорошо готовы.

Комличенко нужно еще набирать форму. Глядя на это поле и как игра протекает, решили выпустить Комличенко на 45 минут.

Впереди ответная игра. Команда выдержала нагрузку 90 минут по такому полю, это только в плюс. Смысла оценивать сегодняшнюю игру никакого нет», – сказал Карпин.

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