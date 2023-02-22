Кубок России. Комличенко спас «Ростов» от поражения от «Урала» (1:1)

«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ). Ростовчан спас гол Николая Комличенко, который вышел на замену в перерыве.

Ответная встреча состоится в Екатеринбурге на следующей неделе.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. 1/4 финала. Первый матч

Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Каштанов, 6 (с пенальти); 1:1 – Комличенко, 67.

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