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    «Что это за хрень такая?» Карпин – о газоне на стадионе «Ростова»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен качеством газона в матче Кубка России против «Урала» (1:1)

    «В феврале играть можно, даже в Москве играют, а там погода пожестче. И у нас на «Олимпе» играть можно, там газон в сто раз лучше, чем этот.

    По поводу газона я интересовался, спросил – что это за хрень такая? То слишком жарко, то слишком холодно, то солнца много – трава выгорает, то мало, поэтому не растет, то грибок какой-то, еще какие-то отмазки. Расследуйте этот вопрос», – сказал Карпин.

    • Команды сыграли вничью – 1:1.
    • Ростовчан спас гол Николая Комличенко, который вышел на замену в перерыве.
    • Ответная игра пройдет 27 февраля в Екатеринбурге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2023 21:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2389

      serglider 22 февраля, 22:17

      Ага! Никогда не было и вот опять)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 22 февраля, 22:07

      Согласен . в Ростове можно сделать нормальное поле погода позволяет ....

      0
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