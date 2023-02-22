«Что это за хрень такая?» Карпин – о газоне на стадионе «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен качеством газона в матче Кубка России против «Урала» (1:1)

«В феврале играть можно, даже в Москве играют, а там погода пожестче. И у нас на «Олимпе» играть можно, там газон в сто раз лучше, чем этот.

По поводу газона я интересовался, спросил – что это за хрень такая? То слишком жарко, то слишком холодно, то солнца много – трава выгорает, то мало, поэтому не растет, то грибок какой-то, еще какие-то отмазки. Расследуйте этот вопрос», – сказал Карпин.

Команды сыграли вничью – 1:1.

Ростовчан спас гол Николая Комличенко, который вышел на замену в перерыве.

Ответная игра пройдет 27 февраля в Екатеринбурге.

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