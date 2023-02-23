«Судей, может, тоже в начале сезона трясет». Президент «Урала» Иванов – о матче с «Ростовом»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался после первой игры 1/4 финала Кубка России против «Ростова».

Команды сыграли вничью 1:1 в Ростове-на-Дону.

Ответная встреча в Екатеринбурге состоится 27 февраля.

– Как вам игра в целом?

– Вообще не футбол. Поле не очень хорошего качества, но оно одинаковое для всех: и нашим ребятам, и «Ростову» не очень комфортно играть.

Мы сейчас играем в другой и они в другой футбол умеют играть и играют. И Виктор Михайлович [Гончаренко], и Валерий Георгиевич [Карпин] прививают своим подопечным другой футбол, но в таких условиях тяжело играть – февраль месяц, больше борьбы было, чем игры.

– По судейству много вопросов.

– Есть вопросы к судейству, но Куляк второй сезон судит, умеет судить. Судей, может быть, тоже в начале сезона трясет, где-то хотят как лучше, но получается как всегда.

Первая игра. Есть и у нас претензии, и у «Ростова». Отсудил как отсудил. Что сейчас сделаешь?

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?