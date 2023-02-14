10 цифр о плей-офф ЛЧ: главные фавориты, призовой фонд и самые дорогие игроки

Сегодня 14 февраля, и Лига чемпионов вернулась! Впереди – главные матчи главного турнира Европы. И давайте подготовимся к решающей стадии ЛЧ через 10 коротких фактов и цифр.

• 20 голов забил «Наполи» на групповом этапе ЛЧ. Это лучший показатель среди всех команд. Второй в этом топе – «Бавария». Меньше всех из участников плей-офф Лиги чемпионов в группах забили «Брюгге» и «Айнтрахт» – по семь мячей. Меньше всех в целом – «Копенгаген», у него один гол.

• 4 команды ни разу не проиграли на групповом этапе: «Бенфика», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария».

• 3 клуба ни разу не побеждали на групповом этапе: «Копенгаген», «Виктория» и «Рейнджерс».

• 2 клуба не набрали очков на групповом этапе: «Виктория» и «Рейнджерс».

• 17 – лет играл Роналду в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас он свинтил в «Аль-Наср», а «Манчестер Юнайтед» остался без легенды перед решающими матчами, но уже ЛЕ. Но, возможно, оно к лучшему.

• 50% команд из всех участников плей-офф ЛЧ выигрывали кубок.

• 85,14 млн евро получит победитель Лиги чемпионов.

• Клубы из 8 стран выступают в плей-офф Лиги чемпионов.

• Самый дорогой футболист, попавший в плей-офф – Килиан Мбаппе. Его трансферную стоимость Transfermarkt оценивает 180 млн евро.

• Самый дорогой футболист, не попавший в плей-офф – Педри, 100 млн евро.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Фото: imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press