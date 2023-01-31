«Цифры в контракте выглядят впечатляюще». Ду Кейрос объяснил, почему выбрал «Зенит»

Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос, который перейдет в «Зенит» следующим летом, прокомментировал переход в бразильский клуб.

«Это хорошее предложение для меня, кроме того, эта сделка будет отличной в финансовом плане для моей семьи. Я поговорил с президентом «Коринтианса», он спросил меня, хочу ли я перейти в «Зенит». Я увидел цифры в контракте – они выглядели впечатляюще, но пока я в «Коринтиансе», я буду защищать цвета этого клуба.

Полгода не должны испортить ту историю, которая была у меня тут. Я продолжу усердно работать», — цитирует Ду Кейроса Lance.

«Зенит» обменял нападающего Юри Алберто на Ду Кейроса и защитника Роберта Ренана.

Клуб из Петербурга также получил право приоритетного выкупа нападающего Педро.

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