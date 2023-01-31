Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Цифры в контракте выглядят впечатляюще». Ду Кейрос объяснил, почему выбрал «Зенит»

    Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос, который перейдет в «Зенит» следующим летом, прокомментировал переход в бразильский клуб.

    «Это хорошее предложение для меня, кроме того, эта сделка будет отличной в финансовом плане для моей семьи. Я поговорил с президентом «Коринтианса», он спросил меня, хочу ли я перейти в «Зенит». Я увидел цифры в контракте – они выглядели впечатляюще, но пока я в «Коринтиансе», я буду защищать цвета этого клуба.

    Полгода не должны испортить ту историю, которая была у меня тут. Я продолжу усердно работать», — цитирует Ду Кейроса Lance.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Стало известно распределение прав на бразильских новичков «Зенита» 2
    Алберто покинул «Зенит». Год назад его купили за 25 миллионов – только за 4 игроков заплатили больше 7
    «Коринтианс» подтвердил уход двух игроков в «Зенит» в обмен на Алберто 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:33
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12909

      Алексей З 1 час назад

      Как так и не слова о выдающемся клубе и городе ?
      Только цифры в контракте перевешивают всё.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Чапппай 1 час назад

      Зато честно

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11