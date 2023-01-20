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    В «Пари НН» объяснили, почему отказались подписывать Черышева

    Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов рассказал, почему клуб не смог заполучить Дениса Черышева.

    «Интересен ли нам Черышев? Он нам не по карману. Мы рассматривали его летом, и там сыграли деньги.

    Да, Денис – нижегородец, и фамилия значима в городе, отец много сделал. Денис был игроком сборной. Было бы хорошо иметь такого игрока в клубе.

    Да и по футбольным качествам достойная кандидатура. Только, думаю, Денису не совсем это интересно. Он прожил всю жизнь в Европе», – заявил Кудряшов.

    • Черышев в конце августа перешел в «Венецию» из «Валенсии».
    • Итальянский клуб готов продать вингера из-за его травматичности.
    • На него претендуют «Сочи» и «Торпедо».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99977

      zigbert 2 часа назад

      Если еще и зарплату просит высокую, учитывая его травматичность, то поступили правильно.

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