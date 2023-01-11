Изидор отказался переходить в ПАОК. Игрок полетел на сборы с «Локомотивом»

Нападающий Вильсон Изидор не против покинуть «Локомотив». Однако его не устроило имевшееся предложение от греческого ПАОКа.
«Из-за отказа Изидора «Локомотив» всe-таки решил взять форварда на сборы. Хотя ещe несколько дней назад француз не брал трубку и не выходил на связь с московским клубом», – сообщил источник.
- 22-летний Изидор куплен «Локомотивом» год назад у «Монако» за 3,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Изидора 13 матчей, 2 гола, ассист.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
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Источник: «Чемпионат»