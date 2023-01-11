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    Изидор отказался переходить в ПАОК. Игрок полетел на сборы с «Локомотивом»

    Нападающий Вильсон Изидор не против покинуть «Локомотив». Однако его не устроило имевшееся предложение от греческого ПАОКа.

    «Из-за отказа Изидора «Локомотив» всe-таки решил взять форварда на сборы. Хотя ещe несколько дней назад француз не брал трубку и не выходил на связь с московским клубом», – сообщил источник.

    • 22-летний Изидор куплен «Локомотивом» год назад у «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Изидора 13 матчей, 2 гола, ассист.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18645

      Cleaner 29 минут назад

      Бабло оказалось сильнее, чем возможность играть в Еврокубках.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +865

      г.Онега 2 часа назад

      деньги решают )))

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