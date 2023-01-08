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    Стал известен клуб, который хочет арендовать Изидора у «Локомотива»

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заинтересован в уходе из команды.

    «Первичные контакты по Изидору провел ПАОК. Клуб Ивана Саввиди рассчитывает взять этого нападающего в аренду с правом выкупа за 4 миллиона евро.

    Сам футболист пока сомневается в переезде в Грецию, так как по нему есть интерес из Германии и Португалии. Однако отъезд Изидора из «Локо» в ближайшее время более чем вероятен», – написал источник.

    • 22-летний Изидор куплен «Локомотивом» год назад у «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Изидора 13 матчей, 2 гола, ассист.
    • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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