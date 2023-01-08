Стал известен клуб, который хочет арендовать Изидора у «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заинтересован в уходе из команды.

«Первичные контакты по Изидору провел ПАОК. Клуб Ивана Саввиди рассчитывает взять этого нападающего в аренду с правом выкупа за 4 миллиона евро.

Сам футболист пока сомневается в переезде в Грецию, так как по нему есть интерес из Германии и Португалии. Однако отъезд Изидора из «Локо» в ближайшее время более чем вероятен», – написал источник.

22-летний Изидор куплен «Локомотивом» год назад у «Монако» за 3,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Изидора 13 матчей, 2 гола, ассист.

«Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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