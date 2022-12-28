Булыкин: «Возможно, Пиняев из «Локомотива» уедет в Европу. Он хочет»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил покупку клубом игроков «Крыльев «Советов»: Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Переход Глушенкова и Пиняева — это очень хорошее зимнее усиление для «Локомотива», а топ или нет — покажет вторая часть сезона. Часто бывает, когда берут хороших футболистов, а они не могут раскрыться в команде и наоборот, берут среднего игрока, а он становится лидером. Все покажет время, посмотрим, как будет дальше.

Вообще, «Локомотив» — топ-клуб России, и он может помочь ребятам раскрыться. Из такой команды можно и уехать заграницу. Если ребята хорошо себя проявят в стане «железнодорожников», то им потом помогут пойти на повышение. Отъезд за рубеж возможен, скорее всего, именно с Пиняевым, потому что он хочет уехать в Европу. Все зависит от самих ребят», — сказал Булыкин.

Сообщалось, что «Локомотив» выкупил Пиняева за 200 миллионов рублей.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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