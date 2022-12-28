Булыкин: «Возможно, Пиняев из «Локомотива» уедет в Европу. Он хочет»

Для того, чтоб вырос суперзвездой, надо было в 16 в МЮ отпускать, те хотели очень, но с русскими решили не связываться, а теперь уже у него года 4 уйдет чтоб доказать, дрязги с агентами, большие зп в россии, и потенциально талантливая супер звезда может загнуться, надеюсь я не прав, но будет обидно. хочется чтоб хоть когда-нибудь пока я жив, появился у нас свой месси, роналду, мбаппе или холланд, безоговорочная суперзвезда, но это прям вряд ли
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил покупку клубом игроков «Крыльев «Советов»: Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
«Переход Глушенкова и Пиняева — это очень хорошее зимнее усиление для «Локомотива», а топ или нет — покажет вторая часть сезона. Часто бывает, когда берут хороших футболистов, а они не могут раскрыться в команде и наоборот, берут среднего игрока, а он становится лидером. Все покажет время, посмотрим, как будет дальше.
Вообще, «Локомотив» — топ-клуб России, и он может помочь ребятам раскрыться. Из такой команды можно и уехать заграницу. Если ребята хорошо себя проявят в стане «железнодорожников», то им потом помогут пойти на повышение. Отъезд за рубеж возможен, скорее всего, именно с Пиняевым, потому что он хочет уехать в Европу. Все зависит от самих ребят», — сказал Булыкин.
- Сообщалось, что «Локомотив» выкупил Пиняева за 200 миллионов рублей.
- 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
- В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
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