Какие переходы происходят в РПЛ: лучший бомбардир лиги меняет клуб, «Локо» ждет Пиняева

Чемпионат мира закончился. До возобновления РПЛ больше двух месяцев – поэтому фанатам остается только смотреть за событиями вокруг трансферного рынка. 2022 год еще не закончился, но уже есть некоторая информация о трансферах.

Какие переходы уже состоялись

Вот важнейшие:

• «Интернасьонал» арендовал Марио Фернандеса у ЦСКА до конца 2023 года.

• «Оренбург» приобрел у «Лануса» с защитником Матиасом Пересом.

• Тин Едвай ушел из «Локомотива»: аренда в «Аль-Айн» до конца 2023 года с правом выкупа.

• «Торпедо» подписало защитника «Ахмата» Юрия Журавлева. Transfermarkt говорит, что стоимость сделки составляет 1,2 млн евро.

• Бруно фукс ушел в аренду на год в «Атлетико Минейро».

• «Спартак» и «Фламенго» заключили полноценную сделку по Айртону. Контракт до 2027 года.

В ближайшее время лучший бомбардир РПЛ может поменять клуб – вас удивит новый вариант

Владимир Сычевой из «Оренбурга» здорово провел первую часть сезона: в 15 матчах он забил 14 мячей и расположился на первой строчке гонки бомбардиров. До недавнего момента была какая-то расплывчатая информация. Например, его агент говорил:

«Обращаются ли ко мне клубы РПЛ? Без комментариев, по этому поводу много сказано, с утра до вечера данная тема обсуждается. Когда будут какие-то движения, об этом узнают, а если их не будет – какой смысл каждый день это обсуждать?

Он не так давно продлил контракт. Если бы он хотел уйти, вряд ли бы продлевал контракт.

По трансферу Сычевого были обращения от европейских клубов, но дальше разговоров дело не дошло. Названия этих команд говорить не буду, самый важный клуб в жизни Владимира».

Сейчас появилась более детальная информация:

20 декабря «РБ Спорт» сообщил, что «Крылья Советов» приобрел Сычевого за 100 млн рублей и поставил в контракт пункт выкупа для «Зенита»;

21 декабря президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил слухи: «Сейчас вокруг этого [перехода] проводится определенная работа, бумажные процессы между клубами. У меня был разговор с одним из руководителей «Крыльев Советов», мы договорились о конструктивном решении этого вопроса.У него прописано 100 миллионов рублей. Любой клуб с согласия Сычевого вносит эти денежные средства в кассу нашего клуба и может забирать игрока.У «Крыльев» есть твердое намерение забрать Сычевого. Вчера я разговаривал с Владимиром, мне он сказал, что сделал для себя именно такой выбор, хотя у него были другие варианты».

«Локомотив» задумался о Пиняеве, но не все так просто

«Локомотив» осенью поменял руководство и запустил очередную перестройку. Сейчас, кажется, она снова направлена на приобретение молодых футболистов. И здесь есть несколько моментов:

1. Metaratings говорит, что клуб договорился с Ильей Самошниковым из «Рубина». Его агент уже подтвердил близость к соглашению по трансферу.

2. Инсайдер Иван Карпов сообщил о планах приобрести Максима Глушенкова и Сергея Пиняева у «Крыльев». Карпов добавил, что за каждого футболиста «Локо» отдаст по 200 млн рублей.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал эту информацию так:

«Что касается истории с Пиняевым и Глушенковым, то могу повторить, что предложение по ним действительно было. То, что мы не хотим отпускать их – ни руководство клуба, ни губернатор, – тоже факт. Но есть контрактные обязательства, где прописана сумма выкупа. Если «Локомотив» активирует эту опцию, то мы не сможем ничего сделать. Когда будет согласовано, все узнают. Пока даже я об этом не знаю. Сам слежу за ситуацией и надеюсь на маленькое чудо в пользу «Крыльев».

И, возможно, это чудо действительно произойдет. По данным «Чемпионата», Пиняев сам сомневается, что этот переход пойдет на пользу его карьере.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт РПЛ, официальный сайт «Оренбурга»