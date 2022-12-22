Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Какие переходы происходят в РПЛ: лучший бомбардир лиги меняет клуб, «Локо» ждет Пиняева

Какие переходы происходят в РПЛ: лучший бомбардир лиги меняет клуб, «Локо» ждет Пиняева

22 декабря 2022, 15:09
1

Чемпионат мира закончился. До возобновления РПЛ больше двух месяцев – поэтому фанатам остается только смотреть за событиями вокруг трансферного рынка. 2022 год еще не закончился, но уже есть некоторая информация о трансферах.

Какие переходы уже состоялись

Вот важнейшие:

«Интернасьонал» арендовал Марио Фернандеса у ЦСКА до конца 2023 года.

«Оренбург» приобрел у «Лануса» с защитником Матиасом Пересом.

Тин Едвай ушел из «Локомотива»: аренда в «Аль-Айн» до конца 2023 года с правом выкупа.

«Торпедо» подписало защитника «Ахмата» Юрия Журавлева. Transfermarkt говорит, что стоимость сделки составляет 1,2 млн евро.

Бруно фукс ушел в аренду на год в «Атлетико Минейро».

«Спартак» и «Фламенго» заключили полноценную сделку по Айртону. Контракт до 2027 года.

В ближайшее время лучший бомбардир РПЛ может поменять клуб – вас удивит новый вариант

Владимир Сычевой из «Оренбурга» здорово провел первую часть сезона: в 15 матчах он забил 14 мячей и расположился на первой строчке гонки бомбардиров. До недавнего момента была какая-то расплывчатая информация. Например, его агент говорил:

«Обращаются ли ко мне клубы РПЛ? Без комментариев, по этому поводу много сказано, с утра до вечера данная тема обсуждается. Когда будут какие-то движения, об этом узнают, а если их не будет – какой смысл каждый день это обсуждать?

Он не так давно продлил контракт. Если бы он хотел уйти, вряд ли бы продлевал контракт.

По трансферу Сычевого были обращения от европейских клубов, но дальше разговоров дело не дошло. Названия этих команд говорить не буду, самый важный клуб в жизни Владимира».

Сейчас появилась более детальная информация:

  • 20 декабря «РБ Спорт» сообщил, что «Крылья Советов» приобрел Сычевого за 100 млн рублей и поставил в контракт пункт выкупа для «Зенита»;
  • 21 декабря президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил слухи: «Сейчас вокруг этого [перехода] проводится определенная работа, бумажные процессы между клубами. У меня был разговор с одним из руководителей «Крыльев Советов», мы договорились о конструктивном решении этого вопроса.У него прописано 100 миллионов рублей. Любой клуб с согласия Сычевого вносит эти денежные средства в кассу нашего клуба и может забирать игрока.У «Крыльев» есть твердое намерение забрать Сычевого. Вчера я разговаривал с Владимиром, мне он сказал, что сделал для себя именно такой выбор, хотя у него были другие варианты».

«Локомотив» задумался о Пиняеве, но не все так просто

«Локомотив» осенью поменял руководство и запустил очередную перестройку. Сейчас, кажется, она снова направлена на приобретение молодых футболистов. И здесь есть несколько моментов:

1. Metaratings говорит, что клуб договорился с Ильей Самошниковым из «Рубина». Его агент уже подтвердил близость к соглашению по трансферу.

2. Инсайдер Иван Карпов сообщил о планах приобрести Максима Глушенкова и Сергея Пиняева у «Крыльев». Карпов добавил, что за каждого футболиста «Локо» отдаст по 200 млн рублей.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал эту информацию так:

«Что касается истории с Пиняевым и Глушенковым, то могу повторить, что предложение по ним действительно было. То, что мы не хотим отпускать их – ни руководство клуба, ни губернатор, – тоже факт. Но есть контрактные обязательства, где прописана сумма выкупа. Если «Локомотив» активирует эту опцию, то мы не сможем ничего сделать. Когда будет согласовано, все узнают. Пока даже я об этом не знаю. Сам слежу за ситуацией и надеюсь на маленькое чудо в пользу «Крыльев».

И, возможно, это чудо действительно произойдет. По данным «Чемпионата», Пиняев сам сомневается, что этот переход пойдет на пользу его карьере.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт РПЛ, официальный сайт «Оренбурга»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив ЦСКА Фернандес Марио Пиняев Сергей Писарский Владимир
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АКС-74У
1671656426
Надеемся, что "чудо действительно произойдет" Пиняев останется в Крыльях.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
3
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
3
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
2
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
123
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
5
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
10
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
18
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
17
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
2
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Все новости
Все новости
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
10
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
17
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
17
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
2
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
45
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 5 сентября 2026
15:21
5
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
14
ВидеоПервый гол Кордобы в сезоне
14:46
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
3
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
37
Погребняк засомневался в чемпионских перспективах «Спартака»
14:14
2
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
ФотоВоспитанник «Спартака» со 113 матчами в РПЛ уехал играть в Томск
12:57
2
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: 5 сентября 2026
12:50
1
Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА
12:32
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
12:24
3
Детский тренер Данилова – о зарплате в спортшколе: «Не будем смешить страну»
11:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+