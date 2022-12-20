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    Месси установил абсолютный рекорд по числу лайков в инстаграме*

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд соцсети после победы на ЧМ-2022.

    Его пост, посвященный победе Аргентине на чемпионате мира-2022, собрал более 56 миллионов лайков. Это рекордное количество лайков под одним постом в инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

    Ранее рекорд принадлежал фотографии куриного яйца, которая набрала 55,9 миллиона лайков. Пользователи соцсети стали массово убирать лайки под этим постом, чтобы рекорд перешел к Месси.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
    • Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17335

      ilichkadr 1 час назад

      Куриное яйцо и Месси понятия не совместимые.
      P.S. Дурашлёпство крепчает с каждым днём. Число лайкнутых растёт в геометрической прогрессии!

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    • ...
      Рейтинг: +8637

      vladik12 1 час назад

      Красивое.

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