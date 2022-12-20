Месси установил абсолютный рекорд по числу лайков в инстаграме*

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд соцсети после победы на ЧМ-2022.

Его пост, посвященный победе Аргентине на чемпионате мира-2022, собрал более 56 миллионов лайков. Это рекордное количество лайков под одним постом в инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Ранее рекорд принадлежал фотографии куриного яйца, которая набрала 55,9 миллиона лайков. Пользователи соцсети стали массово убирать лайки под этим постом, чтобы рекорд перешел к Месси.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно