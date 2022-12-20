Бензема может вернуться в сборную Франции, но при одном условии

Решение форварда «Реала» Карима Бензема закончить карьеру в сборной Франции еще может измениться.

По информации Foot Mercato, это произойдет, если в национальной команде сменится тренер – вместо Дидье Дешама придет Зинедин Зидан.

Вчера Франция проиграла в финале ЧМ-2022 Аргентине в серии пенальти.

Бензема мог помочь сборной, но тренерский штаб не воспользовался этим.

Статистика нападающего в национальной команде – 97 матчей, 37 голов, 20 ассистов.

Контракт Дешама истекает 31 декабря.

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