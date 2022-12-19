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    Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции

    Нападающий «Реала» Карим Бензема заявил, что больше не будет играть за сборную Франции.

    «Я написал свою историю, а наша общая история заканчивается» – написал Бензема в соцсети.

    • Бензема пропустил ЧМ-2022 из-за травмы, хотя ему удалось восстановиться раньше, чем ожидалось.
    • Форвард оставался в заявке сборной и мог помочь в финале, но тренерский штаб не воспользовался этим.
    • Франция проиграла Аргентине в серии пенальти.

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    Источник: «Бомбардир»

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