Кроос: «Месси заслужил титул чемпиона мира. Хотя он никогда не играл за клубы, которые мне нравятся»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу Лионеля Месси и сборной Аргентины на ЧМ-2022.
«Месси заслужил это. Я никогда не видел такого стабильного игрока с точки зрения уровня индивидуальных выступлений.
Месси никогда не играл за клубы, которые мне нравятся, поэтому я действительно говорю то, что думаю», – сказал Кроос.
- Аргентина победила Францию в финале в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
- Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
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Источник: Mundo Deportivo