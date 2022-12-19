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    Руни назвал условие, при котором Мбаппе сможет выйти на уровень Месси и Роналду

    Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни посоветовал нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе покинуть «ПСЖ».

    «Я думаю, что ему нужно покинуть «ПСЖ». Если он хочет выйти на уровень Месси и Роналду, ему нужно перейти в «МЮ» или «Реал», – сказал Руни.

    • Франция проиграла Аргентине в финале ЧМ-2022 в серии пенальти.
    • Матч завершился ничьей 3:3, Мбаппе оформил хет-трик.
    • Всего в активе француза 8 голов и 2 ассиста в 7 матчах ЧМ-2022.
    • Он стал лучшим бомбардиром турнира.

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    Источник: BeSoccer

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +239

      гууд 4 минуты назад

      С МЮ чемпионшип топтать ?

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