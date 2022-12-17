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    Быстров назвал фаворита в матче за 3-е место на ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от противостояния Хорватии и Марокко, которые разыграют бронзовые медали ЧМ-2022.

    «Кто фаворит, Марокко или Хорватия? По игре, которую показывают команды, конечно же, Марокко.

    Хватит ли у них сил продемонстрировать всe то, что они до этого показывали? Наверное, хватит.

    Потому что, глядя на то, как их поддерживают болельщики, думаю, они их не подведут», – сказал Быстров.

    • Матч за 3-е место на ЧМ-2022 состоится сегодня в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Хорватия в полуфинале проиграла Аргентине (0:3), а Марокко – Франции (0:2).

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    Источник: «Матч ТВ»

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