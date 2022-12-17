Экс-футболист сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от противостояния Хорватии и Марокко, которые разыграют бронзовые медали ЧМ-2022.
«Кто фаворит, Марокко или Хорватия? По игре, которую показывают команды, конечно же, Марокко.
Хватит ли у них сил продемонстрировать всe то, что они до этого показывали? Наверное, хватит.
Потому что, глядя на то, как их поддерживают болельщики, думаю, они их не подведут», – сказал Быстров.
- Матч за 3-е место на ЧМ-2022 состоится сегодня в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Хорватия в полуфинале проиграла Аргентине (0:3), а Марокко – Франции (0:2).
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Источник: «Матч ТВ»