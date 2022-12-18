Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич оставил твит после победы над Марокко (2:1) в матче за третье место чемпионата мира-2022.

«Какое это было путешествие. Горжусь командой, семьей, страной», – написал Перишич.

Игрок поучаствовал во всех матчах Хорватии на последних 3 чемпионатах мира.

На последних 2 ЧМ Хорватия взяла медали.

Перишич в ближайшие дни вернется в «Тоттенхэм».

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