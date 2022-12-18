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    Перишич оставил пост после завоевания бронзы ЧМ-2022

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич оставил твит после победы над Марокко (2:1) в матче за третье место чемпионата мира-2022.

    «Какое это было путешествие. Горжусь командой, семьей, страной», – написал Перишич.

    • Игрок поучаствовал во всех матчах Хорватии на последних 3 чемпионатах мира.
    • На последних 2 ЧМ Хорватия взяла медали.
    • Перишич в ближайшие дни вернется в «Тоттенхэм».

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    Источник: твиттер Ивана Перишича

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