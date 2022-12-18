Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими принес извинения президенту ФИФА Джанни Инфантино за оскорбления после матча за третье место чемпионата мира-2022 против Хорватии (1:2).
«Ничего не случилось. Я был зол после матча. Я поговорил с Инфантино и извинился за слова, которые сказал ему. Мы дружим, я его уважаю», – сказал Хакими.
- Хакими был недоволен судейством в матче с Хорватией.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022
Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022
Источник: Goal