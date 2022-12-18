Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими принес извинения президенту ФИФА Джанни Инфантино за оскорбления после матча за третье место чемпионата мира-2022 против Хорватии (1:2).

«Ничего не случилось. Я был зол после матча. Я поговорил с Инфантино и извинился за слова, которые сказал ему. Мы дружим, я его уважаю», – сказал Хакими.

Хакими был недоволен судейством в матче с Хорватией.

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