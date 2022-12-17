Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Хакими оскорбил Инфантино после поражения Марокко от Хорватии (Sport1)

    Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими не сдержал эмоций после матча за третье место чемпионата мира-2022 против Хорватии (1:2). Его не устроило судейство.

    Хакими предъявил претензии главному судье после финального свистка. Затем он пошел в подтрибунное помещение, где встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

    Марокканец, как пишет источник, оскорбил Инфантино, обвинив его в том, что ФИФА не хотела попадания Марокко в топ-3 чемпионата мира. Хакими раскритиковал назначения судей на игры команды.

    Затем Хакими проводили в раздевалку. Инфантино не стал отвечать марокканцу, отреагировал спокойно.

    • Впервые африканская сборная попала в топ-4 чемпионата мира.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022

    Новости по теме
    Сборная Марокко – это главные эмоции ЧМ-2022 1
    Игрок Марокко Хаир: «Мы сотворили историю»
    Только 2 игрока на ЧМ-2022 сделали больше 20 отборов
    Источник: Sport1

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2022 23:05
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +272

      Bronholm 18 минут назад

      Судья им пенальти не поставил, плюс жёлтые жалел, один раз не поставил штрафной и два раза угловой. И этот пуп Земли ещё на что-то жалуется?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5532

      AtticusFinch 29 минут назад

      Кто нибудь кроме меня смотрел матч? там два пенальти чистейших не дали в ворота Марокко , в 1 тайме на судью 6 человек накинулось, когда он угловой не дал!там можно было просто красную на 30 минуте давать, и после матча на поле накинулись на судью, подбежал второй тренер Марокко и засунул руку с красной карточкой ему обратно в задницу...Судья тянул Марокко из всех сил! нельзя на топовые матчи назначать судью из страны третьего мира, они бы ещё и з страны четвертого мира назначили , типо Окраины, бы и станцевал в центре поля в перерыве за магарыч))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3236

      FRZZ 30 минут назад

      Хакими надо было ещё отпз… ть Инфантино.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23790

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      А что он может ответить этот Инфантильный?... Завтра будут тащить за уши гнома... и снова нечего будет сказать, кому-то ответить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      FCSpartakM 42 минуты назад

      Марокко в конце чемпа тупо обос///и себя своим поведением. Сперва в полуфинале фолили как невменяемые, наступая шипами, тут начали бычить на судей вообще не с того. Пусть спасибо скажут, что простил их с пенальти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3252

      Ziklop 49 минут назад

      и что ему не понравилось? когда пересмотрит моменты изменит мнение?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11