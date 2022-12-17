Хакими оскорбил Инфантино после поражения Марокко от Хорватии (Sport1)

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими не сдержал эмоций после матча за третье место чемпионата мира-2022 против Хорватии (1:2). Его не устроило судейство.

Хакими предъявил претензии главному судье после финального свистка. Затем он пошел в подтрибунное помещение, где встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Марокканец, как пишет источник, оскорбил Инфантино, обвинив его в том, что ФИФА не хотела попадания Марокко в топ-3 чемпионата мира. Хакими раскритиковал назначения судей на игры команды.

Затем Хакими проводили в раздевалку. Инфантино не стал отвечать марокканцу, отреагировал спокойно.

Впервые африканская сборная попала в топ-4 чемпионата мира.

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